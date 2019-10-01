Слух дня: Мэрия ищет замену Ковальчику, «уголовка» для зама Высокинского кончится плохо

В администрации Екатеринбурга начали искать замену вице-мэру Александру Ковальчику, который стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий в бытность директором МУП «Водоканал». «Сейчас идет трансфер власти силовиков, заходить нужно с какой-то яркой точки, так что это дело для Ковальчика вряд ли закончится хорошо», – говорят источники агентства.

В мэрии, что примечательно, хоть и продекларировали надежду на то, что силовики во всем разберутся, но отстаивать Ковальчика и заявлять о его невиновности не торопятся. Напротив, Александру Высокинскому подыскивают нового зама.

Что до истории с «Водоканалом», то она настолько дурно пахла, что дошла до президента России Владимира Путина. Речь про скандал, случившийся в 2015 году. Тогда подрядчик МУПа – ООО «НПДТ «Чистый город» свез тысячи тонн кека (попросту – подсушенного содержимого канализации) в окрестности Екатеринбурга. Ковальчик тогда разводил руками и говорил о том, что свалки устранят, а с нерадивого подрядчика взыщут ущерб, отчего-то скромно умалчивая, что учредитель фирмы Евгений Загуменов – друг и бывший деловой партнер самого тогдашнего директора «Водоканала» (в 2011 году они основали фирму «Технопарк»). От деятельности подрядчика ущерб свердловской природе составил 287 млн рублей. Кстати, Загуменов и еще один предприниматель, фигурировавший в истории, Виталий Юдин отделались условными сроками. Однако, по всей видимости, у истории будет продолжение – не исключено, с реальными посадками.

Екатеринбург, служба информации

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