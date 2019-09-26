Высокинский пожелал правоохранителям побыстрее разобраться в ситуации с Ковальчиком

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский еще раз прокомментировал свою позицию относительно подозрений в адрес своего первого зама Александра Ковальчика.

«Я свою позицию вчера высказал. У меня претензий к Александру Анатольевичу нет. Сейчас задача – максимально быстро дать возможность правоохранительным органам максимально быстро разобраться в ситуации», – заявил он на пресс-конференции.

Напомним, в среду, 25 сентября, появилась информация о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3, ст. 285 УК РФ) еще во время его прежней работы – на посту директора городского Водоканала (он занимал его до 2018 года). Вчера в МУПе прошли следственные действия: правоохранителей интересовали документы за 2015 год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

Мэр пообещал собачникам новые площадки, если они будут убирать сами. / Высокинский пообещал екатеринбуржцам сеть 6G на фонарных столбах. / Высокинский: средняя зарплата по итогам декабря составит 54 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»