российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 сентября 2019, 11:30 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Высокинский пожелал правоохранителям побыстрее разобраться в ситуации с Ковальчиком

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский еще раз прокомментировал свою позицию относительно подозрений в адрес своего первого зама Александра Ковальчика.

«Я свою позицию вчера высказал. У меня претензий к Александру Анатольевичу нет. Сейчас задача – максимально быстро дать возможность правоохранительным органам максимально быстро разобраться в ситуации», – заявил он на пресс-конференции.

Напомним, в среду, 25 сентября, появилась информация о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3, ст. 285 УК РФ) еще во время его прежней работы – на посту директора городского Водоканала (он занимал его до 2018 года). Вчера в МУПе прошли следственные действия: правоохранителей интересовали документы за 2015 год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

Мэр пообещал собачникам новые площадки, если они будут убирать сами. / Высокинский пообещал екатеринбуржцам сеть 6G на фонарных столбах. / Высокинский: средняя зарплата по итогам декабря составит 54 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Официально: Ковальчик узнал о подозрениях правоохранителей от СМИ, а мэр не имеет к нему претензий

СМИ: первого замглавы Екатеринбурга подозревают в злоупотреблении полномочиями

В ЕМУП «Водоканал» изъяты документы, относящиеся к периоду работы Ковальчика

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,