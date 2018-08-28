Свердловский министр отсудил у государства 3 млн за незаконное помещение в СИЗО

Министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик отсудил у Минфина РФ более трех миллионов рублей за то, что на предыдущем месте работы – в ЕМУП «Водоканал» – он был необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, сегодня Ленинский райсуд постановил взыскать в пользу Ковальчика с Министерства финансов Российской Федерации 2 миллиона рублей в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 миллион 190 тысяч 204 рубля 56 копеек в счет возмещения заработной платы. Постановление вступит в законную силу через десять суток, если не будет обжаловано сторонами. Это вполне вероятно, так как прокурор посчитал требования Ковальчика несоразмерными и просил уменьшить суммы компенсации, а представитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области вообще настаивал на отказе в удовлетворении требований.

Напомним, в 2013 году Александр Ковальчик был помещен в СИЗО, сроки нахождения в котором ему несколько раз продлевали: в конце декабря, например, – до февраля 2014 года. Однако в январе 2014 года Александр Ковальчик был выпущен под подписку о невыезде. В ноябре 2014 года прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ковальчика. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Но в июле 2015 года Александру Ковальчику был вынесен оправдательный приговор, который устоял и в областном суде. После вступления решения в законную силу чиновник решил получить с государства компенсацию.

Екатеринбург, служба информации

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