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Четверг, 24 января 2019, 08:44 мск

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Министр экономики Свердловской области покинул пост ради должности в мэрии Екатеринбурга

Александр Ковальчик указом губернатора освобожден от должности министра экономики и территориального развития Свердловской области.

В департаменте информполитики уточнили, что указ подписан 23 января. Ковальчик должен занять должность первого замглавы администрации Екатеринбурга. Когда состоится это назначение, в пресс-службе мэрии прокомментировать не смогли.

Александр Ковальчик стал министром год назад, в январе 2018 года. До этого, с 2010 года, Ковальчик возглавлял екатеринбургский МУП «Водоканал». В 2013 году он по обвинению по ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» находился несколько месяцев в СИЗО. Но в июле 2015 года Александру Ковальчику был вынесен оправдательный приговор. Затем чиновник отсудил у Минфина РФ более трех миллионов рублей за то, что был необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

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