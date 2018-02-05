Новый министр экономики Свердловской области назвал «кровоточащие раны» региона

Александр Ковальчик сегодня впервые пообщался с журналистами в качестве министра экономики и территориального развития Свердловской области. Что успел узнать чиновник о региональной экономике и как он планирует ее развивать – в обзоре агентства.

О самой сложной части конкурса на должность министра

Вообще, я не ожидал такой уровень конкретики вопросов в тестировании. У меня был перечень законодательных актов, который надо было просмотреть при подготовке. Я ожидал, что это будет уровень, скажем так, федеральных законов, Конституции, а там были очень конкретные вопросы и до последнего момента я был уверен, что я на них правильно ответил. Для меня это было шоком, я помню свою реакцию, где-то на 20 вопросе я психанул и начал нажимать на тот ответ, который мне наиболее понравился, фактически не задумываясь, потому что не ожидал таких вопросов.

О госдолге региона

Не совсем я еще в курсе, не успел разобраться до конца, но, насколько я знаю, общая финансовая политика направлена на удержание кредитного рейтинга, снижение госдолга. (На текущий монт госдолг Свердловской области составляет свыше 75 млрд рублей).

О задачах, которые надо решать на новой должности

Есть три проблемы, которые как кровоточащие раны для нас, это задачи, которым я буду уделять приоритетное внимание. Первое – это демография. У нас за пять лет, включая 2016 год, трудоспособное население сократилось на 60 тысяч человек, если мы не решим эту проблему, мы зайдем в тупик, будем вымирать. Для меня это приоритетная задача. Второе, что я всегда считал и считаю приоритетным – это развитие промышленности. Мы не юг, мы не можем полностью ориентироваться на сельское хозяйство. Мы не Крым, не можем ориентироваться на большой объем туризма. Мы промышленный регион, опорный край державы, потерять эту изюминку для нашего региона непозволительная роскошь, никогда ничего более серьезного и более естественного мы не приобретем. Третье – связка первых двух. Это производительность труда, она у нас слишком низкая, она ниже в 2-2,5 раза ниже, чем в остальных цивилизованных странах. Существует несколько программ в области, они активно реализуются по росту производительности труда. Волшебный пинок есть. Необходимо толковать и очень активно работать над этой целью.

О том, какой экономический эффект ожидается от ЧМ-2018

Эффект мы получили уже. На сегодняшний момент его надо просто подсчитать. Сейчас говорят, что по ЭКСПО-2025 эффект будет от вливания в экономику города около 100-150 млрд рублей. Существуют методики подсчета, они основываются на международном опыте. Есть методика, что ЭКСПО должно давать пять рублей на каждый вложенный рубль. Точно так же по этим методикам можно рассчитать по Чемпионату мира. Чтобы увидеть эффект, надо проехать по городу. Я, честно говоря, никогда не думал, что мы сможем спрямить улицу Ленина. Более конкретно – надо считать. На сегодняшний день это точно более 80 млрд рублей.

О налоговых льготах и жалобах бизнеса на кадастровый учет

Налоговая нагрузка у нас в регионе очень комфортная, очень много льгот. Есть недостаток – мало информируем население. Я пока не начал работать [министром], не знал, что у нас такой вал льгот.

У нас создана рабочая группа [по проблеме с кадастровым учетом], в нее входят представители Минфина, МУГИСО, Минэкономики, представители бизнеса, СОСПП. Будет или нет пересмотрены [ставки и оценка], я не могу сказать, сначала надо все проанализировать.

О собственной зарплате

Я зарплату еще не получал, но когда подписывал контракт, оклад видел. Приблизительно потеряю раза в полтора (по сравнению с зарплатой в «Водоканале», – прим. ред.).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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