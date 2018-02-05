«Я хотел посидеть в новом кабинете», – Ковальчик объяснил, почему его назначение затянулось

Новый министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик сегодня объяснил, почему несколько месяцев ему не давали кресло министра.

«Я не уверен, что принятие решения затянулось, такие решения (о назначении Ковальчика на должность министра – прим. ред.) должны созревать какое-то время. К тому же в должности директора «Водоканала» я восемь лет строил новое здание, хотел хотя бы месяц посидеть в новом кабинете»,– прокомментировал Ковальчик сегодня на пресс-конференции. Напомним, конкурс по отбору руководителей министерств экономики и инвестиций шли параллельно. Викторию Казакову на должность мининвестиций назначили в ноябре, с подписанием назначения Ковальчика затянулось до конца января.

Заодно Ковальчик прокомментировал своё пребывание в СИЗО. «На сегодняшний момент, благодаря сложности законодательных процессов и неполной урегулированности и неоднозначности многих законов, работа руководителей многих предприятий очень рискованна, он всегда ходит по кромке ножа. Работе с коллегами этот опыт не помешал».

Ковальчик о пребывании в СИЗО

Екатеринбург, Светлана загороднева

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