Ковальчик стал министром. Есть ли повод для радости? Чем был славен МУП «Водоканал» под его руководством

С сегодняшнего дня Александр Ковальчик назначен министром экономики Свердловской области. Должность, безусловно, ответственная. До этого, с 2010 года, Ковальчик возглавлял екатеринбургский МУП «Водоканал». РИА «Новый День» решило вспомнить основные вехи развития муниципального предприятия за это время и какое отражение они получили в публичном пространстве.

Год 2010: первые шаги, первые скандалы

В мае 2010 года Александр Ковальчик сменил кресло главы комитета по экономике городской администрации на должность руководителя МУП «Водоканал». Константин Пудов, пресс-секретарь мэрии в те годы, говорил, что МУПу нужен экономист, и одна из задач нового директора – замена ветхих труб. Эта тема, забегая вперед, будет звучать ежегодно.

Уже спустя пару месяцев работы, освоившись в должности, Ковальчик заявил о необходимости кратно повысить тарифы. А заодно – о вероятном ограничении воды, лимиты были разработаны и для промышленных предприятий, и для населения. А чтобы выйти на безубыточную деятельность, в «Водоканале» подсчитали, что тарифы стоит поднять на 17,68 %. При этом МУП на фоне разговоров об убытках обзавелся собственным СМИ, хотя немногие коммерческие организации рисковали идти дальше, чем содержание пресс-службы. Тем не менее, МУП «выбил» себе 120 миллионов рублей на решение «водных проблем». В октябре в отношении МУПа завели два дела – за незаконное использование ресурсов водохранилища и загрязнение реки.

А под завершение года выяснилось, что «Водоканал» не может отдать кредит, полученный у города несколько лет назад – из-за чего депутатам пришлось срочно переписывать бюджет, вырезая из доходов 300 млн рублей.

Год 2011: непрофильная деятельность и сезон бесконечных коммунальных аварий

Год начался со скандала – стали известны некоторые итоги проверки МУПа Контрольно-ревизионным управлением мэрии.

Выяснилось, что неспособный вернуть городской казне 300 млн. рублей «Водоканал», тратит десятки миллионов рублей на строительство дорогих коттеджей, большинство из которых были в статусе недостроенных (дома могут числится на балансе предприятия как активы, налоги с этих объектов не платятся – ни земельный, ни имущественный). По некоторым данным, в домах обитали топ-менеджеры «Водоканала».

А на ремонты, денег, видимо, не было. В начале лета ветхие сети ЕМУП «Водоканал» стали причиной провала асфальта на новейшем путепроводе по улице Гурзуфской.

Тем же летом «Водоканал» засветился в уголовном деле о мошенничестве, сотрудника компании обвиняли в махинациях на 4 млн рублей.

А состояние сетей в городе продолжало ухудшаться. В 2011 году только за ноябрь произошло более десятка аварий на трубах «Водоканала». Тот год екатеринбуржцы запомнили как сезон бесконечных коммунальных аварий. Проблемы объяснили подвижным грунтом. Забегая вперед – такую же причину углядели коммунальщики и в 2017 году, но эксперты этот миф опровергли.

Год 2012: суд над коммунальщиком и недовольные горожане

Этот год прошел как год сурка. Продолжились прорывы на сетях. По окончанию отопительного сезона коммунальщики начали считать количество аварий. Оказалось, в лидеры выбился «Водоканал» – 265 аварий за зиму.

МУП продолжил просить освободить его от налога на прибуль – попытка была несколько лет назад, но успеха не возымела. По весне коммунальщики снова начали говорить, что городу может не хватить питьевой воды. Начался суд над бывшим сотрудником «Водоканала», которого поймали на махинациях на 4 млн рублей.

Жители Екатеринбурга к тому моменту уже устали терпеть постоянные аварии, рост тарифа из-за инвестпрограммы, эффект от которой не был заметен. И вышли на митинг. Но самое интересное «Водоканал» и его директора ждало в следующем году.

Год 2013: дело о мошенничестве

В первых числах февраля сотрудники ГУ МВД России по УрФО провели выемку документов в екатеринбургском МУП «Водоканал». Спустя несколько недель силовики снова наведались в МУП с обысками и выемкой документации, в том числе – из кабинета руководителя – Александра Ковальчика. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного расходования более 100 миллионов рублей бюджетных средств.

В августе Александра Ковальчика задержали по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО. Вскоре против него было возбуждено еще одно дело – на этот раз топ-менеджера муниципального предприятия заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Новый год директор МУПа встречал в СИЗО.

Обыски в кабинете Ковальчика

Год 2014: обвиняемый в кресле директора и отрава в воде

А в самом начале 2014 года Ковальчика отпустили под подписку о невыезде и он почти сразу отправился в свой кабинет в «Водоканале».

Конечно, история «Водоканала» того времени не ограничивалась исключительно перипетиями в жизни Ковальчика. К примеру, в пробах воды из Верх-Исетского пруда был обнаружен трихлорэтилен. Причем о содержании трихлорэтилена в екатеринбугской воде было известно за две недели до официального оповещения горожан. Опасное вещество нейтрализуется при кипячении, но жители города продолжали употреблять яд, сами того не подозревая.

Год 2015: сказки о чистой воде

Этот год снова стал годом потопов и бьющих из-под асфальта фонтанов. Перекрестки уходили под воду, вместо дороги образовывались пятиметровые провалы, а некоторые такие ЧП снимались очевидцами, находящимися в здании "Водоканала". При том, что на модернизацию систем водоснабжения потратили уже более миллиарда.

Мощный провал

Ковальчика, кстати, в этом же году оправдали. А после этого директор МУПа выступил с интервью, где говорил в том числе о качестве воды. По его мнению, водопроводная вода в городе соответствует всем санитарным нормам.

Год 2016: вода попахивает и цветет

Вода в Екатеринбурге, впрочем, каким-то нормам точно соответствовала – например, она очень понравилась червям. Да и сам МУП, говоря о чистоте воды в районах, признавался – летом из-за повышения температуры и размножения микроорганизмов вода может становиться цветной, а также попахивать и приобретать дополнительный привкус.

Ну и конечно традиционные аварии: топило перекрестки, а в частном секторе люди откачивали воду из подвалов.

Год 2017: кек и Путин

Наконец, еще один громкий скандал с участием «Водоканала» произошел совсем недавно – в 2017 году. Главред газеты из Березовского обозначил проблему угробленой экологии напрямую Владимиру Путину. Вопрос касался свалки на 37 километре Режевского тракта, неподалеку от поселка Монетный. Скандал вокруг свалки разгорелся в июле 2016 года. В ходе инспекции на территории Березовского городского округа в лесном массиве было обнаружено место сброса около 4 тысяч тонн кека – отхода, возникающего при обработке сточных вод, – вывезенного с очистных сооружений Екатеринбурга. Было возбуждено уголовное дело, и вывоз отходов застопорился. Ну а после того, как о ситуации рассказали президенту, вскрылись и другие интересные подробности. Оказалось, что учредитель компании, устроившей свалку кека – ООО «НПТД «Чистый город» – «по совместительству» имеет общий бизнес с супругой Ковальчика. При этом директор МУПа на публику комментировал, что даже не знает, существует ли эта компания до сих пор. Кстати, правоохранительные органы обязали убрать свалку «Водоканал» – и у МУПа этот процесс, мягко скажем, затянулся. Все лето жители окрестностей были вынуждены «наслаждаться» запахом фекалий со свалки.

Ну а теперь в «Водоканале» и администрации города решают, кто возглавит МУП, а Ковальчик уходит руководить экономикой региона. Первое заявление он сделал еще на отборочном этапе – кардинально нового ничего нельзя предложить, надо развивать «пятилетку» Куйвашева.

Город, кстати отметил уход Ковальчика мощным фонтаном на перекрестке улиц Белинского и Розы Люксембург. Авария на сетях «Водоканала» на несколько часов парализовала центральные улицы. Проезжая часть и дворы были залиты водой, автомобилисты встали в пробках, люди из автобусов и троллейбусов выходили прямо в лужи воды.

Мощная авария на сетях Водоканала

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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