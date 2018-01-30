У Водоканала новый директор – бывший главный инженер

Главой МУП «Водоканал» Екатеринбурга стал Евгений Буженинов. Как сообщает пресс-служба мэрии города, сегодня его представили коллективу как врио гендиректора. Напомним, ранее Буженинов был главным инженером предприятия.

«Евгений Буженинов родился в 1974 году, в 1996 окончил строительный факультет УГТУ-УПИ по специальности – инженер-строитель ПГС, в 2004 – окончил обучение в Уральской академии госслужбы. С 1996 по 2002 год Евгений Буженинов трудился в Водоканале мастером Горводопровода, затем был переведен в дирекцию строящихся очистных сооружений Екатеринбурга, где работал сначала помощником замдиректора по строительству, а затем сам стал заместителем директора. Под его контролем были построены 1 и 2 пусковые комплексы Северной аэрационной станции, цех ультрафиолета на головной станции водопровода, цех ультрафильтрации на Западной фильтровальной станции, а также цех механического обезвоживания осадка на Южной аэрационной станции. С 2014 года Евгений Буженинов стал главным инженером всего Водоканала. Работал над завершением строительства здания микрофильтров на головной станции водопровода, запуском в эксплуатацию метантенков на САС станции, занимался разработкой проекта по сушке осадков, реконструкцией аварийного резервуара для Кольцово, завершением строительства и вводом в эксплуатацию цеха механического обезвоживания на САС, курировал разработку концепции и технологии очистки озера Здохня от иловых загрязнений и участвовал в реализации многих других проектов развития предприятия. Женат, воспитывает двух сыновей», – говорится в справке администрации Екатеринбурга о новом директоре Водоканала.

Екатеринбург, служба информации

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