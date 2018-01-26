Екатеринбургский Водоканал временно возглавил выходец из ФСБ

После назначения Александра Ковальчика министром экономики Свердловской области Екатеринбургский МУП «Водоканал» временно возглавил первый заместитель директора предприятия Сергей Рахманов. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации.

По мнению источников агентства, вряд ли это окончательная кандидатура. «Пока назначили временно исполняющего обязанности руководителя. Дальше будут вестись переговоры, в том числе с администрацией губернатора, будут искать кандидатуру, которая устроит всех, так же, как и по метрополитену. На Спецавтобазе тоже долго подбирали директора, в итоге им стал Нафик Фамиев», – рассказал собеседник РИА «Новый День».

Напомним, Сергей Рахманов пришел в ЕМУП «Водоканал» в 2011 году, а до этого он руководил Службой экономической безопасности УФСБ. Именно он выступал в качестве свидетеля в деле бывшего депутата екатеринбургской Городской думы Максима Петлина, осужденного в 2011 году за вымогательство взятки у одного из местных застройщиков..

Екатеринбург, служба информации

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