Директор Екатеринбургского метрополитена Шафрай ушел в отставку

Екатеринбургский метрополитен сменил директора. Предыдущий руководитель муниципального предприятия Владимир Шафрай 15 января написал заявление об увольнении, передает корреспондент РИА «Новый День». Сейчас в статусе исполняющего обязанности ЕМУП возглавляет Андрей Панаиотиди, ранее занимавший пост главного инженера. В пресс-службе мэрии уточнили, что конкурс на должность нового директора метрополитена пока не назначен.

Владимир Шафрай руководил ЕМУП с 2011 года. В мае 2016 года следственный комитет возбудил против него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2013 году Шафрай подписал с частной организацией несколько контрактов на уборку станций метро на общую сумму 10 миллионов рублей, при этом у предприятия было достаточное количество уборочной техники. Дело до сих пор не передано в суд.

Немало претензий бывшему директору метро высказывали и депутаты Екатеринбургской гордумы. В частности, парламентарии требовали обосновать бюджетные субсидии в транспортное предприятие, которое регулярно повышает плату за проезд пассажиров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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