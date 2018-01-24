Бывший главный оппонент Куйвашева возглавил ЕМУП «Спецавтобаза»

Бывший депутат свердловского заксобрания от КПРФ Нафик Фамиев получил новое назначение: теперь он работает директором ЕМУП «Спецавтобаза».

Эту информацию РИА «Новый День» подтвердили на самом предприятии. Напомним, Нафик Фамиев был депутатом заксо созыва 2011-2016 года. В качестве народного избранника он активно критиковал губернатора Евгения Куйвашева, прежде всего – за нерациональную покупку недостроенной телебашни за 500 млн рублей (теперь ее собираются сносить), за рост госдолга региона (сейчас он перевалил за 75 млрд рублей). Весной 2016 года Фамиев вышел из КПРФ, стать депутатом от другой партии ему не удалось. По неофициальным данным, это было связано с «перемирием» городских и областных властей. Фамиеву прочили место в одной из районных администраций Екатеринбурга, но этого не произошло.

Добавим, что место руководителя «Спецавтобазы» ранее предлагали другому народному избраннику – Роману Шадрину. Как заявил сам Шадрин, когда в 2015 году он закончил миссию на Украине и вернулся в Екатеринбург, его «хорошие друзья в администрации города» сказали, что есть идея предложить ему поработать – возглавить какой-нибудь МУП. Среди вариантов были Трамвайно-троллейбусное управление, Спецавтобаза, парк и другие, но Шадрин выбрал Парк имени Маяковского.

Напомним, ранее в обязанности ЕМУП «Спецавтобаза» входила только уборка мусора с территории города и отлов бродячих собак. Но в конце прошлого года ситуация изменилась. В результате конкурсного отбора, проведенного МинЖКХ, ЕМУП «Спецавтобаза» получила полномочия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной административно-производственной зоне региона.

Екатеринбург, служба информации

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