Роману Шадрину предлагали «Спецавтобазу» и ЕТТУ. Удивительные подробности назначения генерал-майора на пост главы ЦПКиО

Депутат екатеринбургской городской думы Роман Шадрин мог оказаться у руля не ЦПКиО, погрузившегося осенью этого года в омут скандалов, а «Спецавтобазы» или трамвайно-троллейбусного управления. Об этом он сообщил изданию The Village

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в материале Шадрин подробно рассказывает о том, как впервые оказался в уральской столице, что ему нравится на Урале, где он отдыхает (ЦПКиО в этом списке нет, зато озвучен карьер за Елизаветом, улица Вайнера, Плотинка – прим. ред.). Но самое интересное – в моменте назначения генерал-майора на пост директора парка. Как известно, Шадрин занимался вопросами госбезопасности в Луганской народной республике и вернулся в Екатеринбург два года назад.

«Когда в 2015 году я закончил миссию на Украине и вернулся в Екатеринбург, мои хорошие друзья в администрации города сказали, что есть идея предложить мне поработать – возглавить какой-нибудь МУП. Среди вариантов были Трамвайно-троллейбусное управление, Спецавтобаза, парк и другие. Я подумал, что и так всю жизнь с железками вожусь, и захотел попробовать себя в каком-то другом плане. И согласился на парк», – сообщил Шадрин и припомнил, что в первый раз оказался в ЦПКиО в 2007 году, и он его не впечатлил – «оказался обычным советским парком».

«Мы и сейчас далеко-то не продвинулись, – справедливости ради добавляет директор и тут же противоречит себе. – Я вижу результат своей двухлетней работы, и это приятно. А весь негатив мы называем черным пиаром. Люди думают: «Ну неужели там все так плохо?» и идут проверять. А тут бац – и не все так плохо. Никто не пришел и в глаза мне ничего не сказал – только в комментариях пишут гадости. Ты приди мне в лицо скажи, если такой крутой. А интернет-хомячки спрятались за никами и сидят. Я читаю все, что пишут в фейсбуке. Вы думаете, я не живу в XXI веке? Я живу в нем – недавно вот общался с людьми в инстаграме. Мой худрук Маша Воронина предложила говорить с людьми в прямом эфире. Я согласился. И что? Задают идиотский вопрос: «А сколько у вас часы стоят?» Поверьте, они не золотые, и я не знаю, сколько стоят, потому что это подарок жены. Нормальные люди о таком не спрашивают».

Шадрин заявляет, что общественности не нужно зацикливаться на мысли, что во главе парка должен стоять человек, близкий к культуре. Генерал уверен – ЦПКиО необходим руководитель. «У меня есть инфраструктура, есть гараж, есть зеленые насаждения – я могу организовать работу. По гражданскому диплому я специалист в области управления, а после курсов в академии генштаба у меня есть диплом «Государственная национальная безопасность», то есть я – руководитель. Что касается культуры – у меня есть человек с образованием, главный инженер, пусть и бывший военный, но у него диплом инженера, а первый заместитель, бывший милиционер, зато имеет педагогическое образование», – отметил директор парка.

Напомним, осенью этого года Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского стал самой обсуждаемой площадкой в Екатеринбурге. Сначала там запретили фотографироваться, потом поставили памятные знаки на Аллее Ратной Славы, которые превратили парк в подобие кладбища, а затем – провели День призывника и установили пункт записи на службу в армии. В том, что в ЦПКиО развивают военно-патриотическое движение, Шадрин не видит ничего плохого.

«Это государственный тренд. Это модно сейчас. Я ничего плохого в этом не вижу. Мы палку не перегибаем, строем здесь никто не ходит. И вообще мой парк – самый лучший парк в мире», – говорит в заключение директор.

К слову, разговоры о назначении Шадрина директором ЦПКиО в политических кругах шли давно. Многие пытались понять, кто продвинул генерал-майора на пост руководителя культурного учреждения, которое по своей сути и функционалу было чуждым для Шадрина. Сразу несколько источников, близких к мэрии Екатеринбурга, утверждают, что генерал получил назначение через Владимира Тунгусова – тогда еще вице-мэра города. Познакомились они в «Юности» – плавали на соседних дорожках, там впервые разговорились. Тунгусов нашел Шадрина перспективным кадром. Изначально перед новым директором парка поставили задачу избавить территорию ЦПКиО от бродячих собак и бомжей, а дальше ситуация, судя по последним событиям, была отпущена на самотек – Шадрин стал развивать парк на свой военный вкус.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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