«Хотите хомячков плодить?» – директор ЦПКиО о спорных памятниках в парке и патриотическом воспитании (ВИДЕО)

Роман Шадрин, директор Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга, в прямом эфире Instagram ответил на вопросы горожан. РИА «Новый День» публикует в записи ключевые тезисы чиновника: аллея памятников будет расти и изменяться, парк движется по линии патриотического воспитания, в толерантной Европе все плохо.

Директор ЦПКиО – о хомячках и патриотизме

Напомним, в городской среде уже больше месяца не утихает скандал вокруг так называемой аллеи славы в ЦПКиО. Памятники представителям различных силовых ведомств отдыхающие называют уродливыми и неуместными. Дело дошло до сбора подписей об отставке Шадрина, но мэрия вступилась за своего чиновника.

Директор парка сегодня парировал: «Нас только грязью поливают, а диалога нет. Приходил один, говорил, давайте я вам аллею славы сделаю за деньги. Зачем нам платить ему деньги, если мы сами можем за бесплатно? У нас там тоже профессионалы работают».

В течение получасового эфира Роман Шадрин ответил на вопросы о своем видении развития ЦПКиО, перспективах реконструкции, новых аттракционах. В частности, он заявил, что будет проводить в парке линию военно-патриотического воспитания молодежи. «По всей стране проходят зарницы, Юнармию воссоздали, разве это плохо? Не интернет-хомячков же нам воспитывать», – отметил чиновник. Выжимку эфира смотрите в нашем видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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