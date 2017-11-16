Коварный радиоведущий нагло обманул героя России

Сегодня днем должна была состояться встреча радиоведущего Александра Царикова с директором екатеринбургского ЦПКиО, героем России Романом Шадриным. Однако что-то пошло не так, и в парке решили, что нужно поставить это на вид посетителю. «Договоренность о встрече состоялась в директе инстаграма парка Маяковского. В своем плотном графике Роман Александрович выделил время для встречи с Александром Цариковым. В 12:00 административный состав парка во главе с директором ожидали Александра Царикова для общения. После 10-15 минут ожидания Цариков так и не пришел, и Роман Александрович был вынужден уйти со встречи в связи с плотной занятостью», – написали сотрудники парка в инстаграме.

Там же выложили фотографии сотрудников во главе с Шадриным, которые ждут опаздывающего ведущего. «Фото и видео сделано с целью предусмотрения негативных статей о том, что встреча вовсе и не была запланирована Шадриным Р.А. Потому как в последнее время на ЦПКиО идет очень много негативных «высказываний». Данный пост является лишь доказательством того, что Александра действительно ждали», – пояснили в ЦПКиО.

Пост вызвал критику пользователей сети, некоторые комментарии были удалены. Сам же радиоведущий объяснил, что действительно опоздал. «Мы там были с журналистами в 12:10. Пока дошел от парковки до здания, как раз время и потратил. Нас дальше вахтера не пустили», – сказал он «Новому Дню».

Напомним, Александр Цариков был автором петиции за отставку Романа Шадрина. Поводом стало состояние парка. «Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию. Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени», – говорилось в петиции.

Дискуссия вокруг ЦПКиО началась после того, как в парке обнаружились странные скульптурные сооружения, больше напоминающие могильные камни. Многие горожане сочли памятники неуместными.

Екатеринбург, служба информации

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