Коллеги Романа Шадрина считают, что установку памятников-могил в ЦПКиО нужно было обсудить с горожанами

Депутаты городской думы Екатеринбурга посчитали неуместным ставить в парке Маяковского странные памятники в виде надгробий без обсуждения с горожанами. Директора ЦПКиО Романа Щадрина, также депутата ЕГД, ждет разговор с коллегами по партии и по думе.

Напомним, мемориальные плиты появилась на площади Мотоциклистов, входящей в прогулочную зону парка. Постоянные посетители ЦПКиО теперь называют новую аллею не иначе, как кладбищем. Председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Мелехин в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» высказал мнение, что для начала нужно было обсудить установку памятников с горожанами.

«Неважно, какой парк – муниципальный, областной или федеральный. В любом случае надо выходить и разговаривать с жителями, потому что это делается для людей. То, что сделали там вроде памятников, может кому-то нравиться, а кому-то нет, но должно все обсуждаться. Жители могут повлиять на этот момент и высказать свое мнение. Если жители будут совсем настроены против, мы можем обсудить этот вопрос в городской думе. В рамках комиссии по этике (с момента создания эта комиссия не собиралась пока ни разу – прим. НД) или на фракции «Единой России» – если не обсудить, то заслушать мнение Романа Шадрина. Сейчас к нему возникли вопросы со стороны прокуратуры, пусть сначала он даст объяснительные правоохранительным органам, а потом мы будем с ним разговаривать и выслушаем его точку зрения», – сообщил депутат-единоросс.

Добавим, что вчера прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщениям СМИ о введении запрета в ЦПКиО имени Маяковского на фото- и видеосъемку. В надзорное ведомство были вызваны представители администрации парка для дачи объяснений. Незадолго до этого ограничения на фотосъемку были сняты, а у центрального входа появились новые таблички с правилами. Администрация ЦПКиО тут же объявила конкурс лучших фотоснимков в социальных сетях, опубликовав на сайте следующее сообщение: «Так как современное СМИ зачастую трактует информацию не корректно и ставит под сомнение свой профессионализм, Администрация Парка Маяковского без лишних слов предлагает Вам возможность каждому лично убедиться в том, что фотографироваться в парке не только можно, но и нужно! А еще за это можно получить призы!».

Стоит отметить, что директор парка Роман Шадрин до сих пор уклоняется от общения с журналистами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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