Прокуратура начала проверку по факту запрета фото- и видеосъемки в ЦПКиО

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщениям СМИ о введении запрета в ЦПКиО имени Маяковского на фото- и видеосъемку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неожиданных ограничениях жители уральской столицы рассказали на прошлой неделе в социальных сетях. Они указали, что на входе в парк появились информационные доски, на которых есть пункт: «На объекте запрещается вход с фото, видео и звукозаписывающей аппаратурой». Дальше посетителей предупреждают, что фото- и видеосъемку можно вести только с письменного разрешения руководства ЦПКиО и под наблюдением охраны. Некоторые горожане, которые попытались нарушить этот запрет, получили замечания от охранников.

«Согласно ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Исключения составляют объекты, регулирующие законодательством о государственной тайне, и перечень таких объектов определяется федеральным законом. Прокуратура даст правовую оценку введению запрета на фото- и видеосъемку в городском парке», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорное ведомство уже вызваны представители администрации парка для дачи объяснений.

Кроме того устанавливается, начаты ли фактически действовать ограничения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, в настоящее время запрет на съемку администрацией парка снят. Сегодня с утра администрация вывесила новые таблички с правилами.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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