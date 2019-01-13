На директора ЦПКиО Романа Шадрина подаст в суд Дед Мороз

Директор ЦПКиО Роман Шадрин накануне Старого Нового года снова оказался в центре скандала. На этот раз – из-за конфликта, который возник между охраной парка и аниматором Сергеем Сиренко, который в костюме Деда Мороза фотографировался с детьми.

Как рассказал в соцсети сам «Дед Мороз», вчера вечером он пришел в парк, но через некоторое время на него обратила внимание охрана, попросив его покинуть территорию, потому что он вышел на каток в валенках без коньков, и к тому же фотографировался с посетителями без разрешения дирекции парка. При этом, подчеркнул аниматор, денег за фотографии он ни с кого не брал.

Сегодня конфликт пошел дальше. «Сначала я написал претензию в адрес директора парка, чтобы передо мной просто извинились за то, что выгнали. Но потом я увидел в СМИ, что директор заявил, будто я был пьян и приставал к посетителям. А вот это – уже клевета, я не пил и ни к кому не приставал. Тут он одними извинениями не отделается. Я намерен защитить свое доброе имя», – заявил Сергей Сиренко корреспонденту РИА «Новый День».

Напомним, в 2017 году у директора парка Романа Шадрина уже был неприятный случай, связанный с фотосъемкой. Посетители увидели, что на входе в парк появились информационные доски, на которых был пункт: «На объекте запрещается вход с фото, видео и звукозаписывающей аппаратурой». Дальше посетителей предупреждали, что фото- и видеосъемку можно вести только с письменного разрешения руководства ЦПКиО и под наблюдением охраны. Некоторые горожане, которые попытались нарушить этот запрет, получили замечания от охранников. Позже этот запрет был снят.

Екатеринбург, служба информации

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