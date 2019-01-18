Директор ЦПКиО увольняется с должности

Директор ЦПКиО генерал-майор Роман Шадрин заявил, что уходит с должности.

«Срочная новость! Получил предложение от которого не смог отказаться! Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств!», – написал Шадрин в своем фейсбуке. Почему он принял такое решение, уточнить по телефону не удалось. «Все, никаких комментариев, читайте фейсбук, там все написано!» – крикнул Герой России и бросил трубку.

Добавим, никаких документов к своему посту он не прикладывал, поэтому со стопроцентной уверенностью о его увольнении можно будет сказать только после поступления официальной информации. В администрации города не нашлось сотрудника, способного прокомментировать сообщение генерала в соцсети.

Свое назначение директором парка Шадрин, напомним, объяснял тем, что ему за заслуги на военном поприще на выбор предложили один из МУПов Екатеринбурга – «Спецавтобазу», ТТУ, парк и другие. Он выбрал парк.

Генерал с момента своего назначения в ЦПКиО регулярно создавал скандальные ситуации вокруг своей персоны. Жителям города он запомнится изваяниями, больше похожими на надгробия, созданием эскиза для памятника пельменю (на публикации о чем он отреагировал фразой «А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили?»), историей с Дедом Морозом, которого выгнали из парка за то, что он бесплатно фотографировался с детьми и другими аналогичными историями.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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