Уволить директора, пристыдить горожан или собрать денег – палитра экспертных мнений о «кладбище» в ЦПКиО (ВИДЕО)

Скандал вокруг памятников, больше похожих на надгробия, в главном городском парке не утихает. Корреспонденты «РИА Новый День» провели небольшой видеоопрос специалистов и причастных людей об уместности появления мемориального комплекса в ЦПКиО.

Палитра мнений о «надгробиях» в ЦПКиО

У главного инициатора «кладбищенского уголка» в ЦПКиО, директора парка Романа Шадрина эстетический облик мемориальных плит вопросов не вызывает. Об этом он заявил в интервью порталу Е1. От корреспондента нашего агентства отставной военный попросту сбежал. Его можно понять: в последнее время решения Шадрина по благоустройству парка подвергаются резкой критике со стороны горожан. Вот и в этот раз внешний вид памятных плит один из собеседников агентства, архитектор Константин Грюнберг, охарактеризовал как результат отсутствия «творчества и головного мозга». Автор скульптуры Жукова на коне у штаба ЦВО и «Черного тюльпана» считает, что за архитектурные формы мемориала руководителя парка нужно уволить.

На стороне Шадрина выступили представители городской администрации. Сергей Тушин обвинил часть горожан в том, что они следуют моде на снос памятников, которая прокатилась по Европе. Об уместности появления мемориала неплохо бы спросить людей, которым этот мемориал установлен, тех же ликвидаторов техногенных катастроф, предложил чиновник.

Руководитель регионального отделения «чернобыльцев» Олег Соломеин сообщил РИА «Новый День», что с его организацией никто не советовался, а стоило бы. В целом общественник высказался о неуместности появления мемориала в таком виде и в таком месте. Того же мнения придерживается и депутат гордумы Дмитрий Головин. «Надгробия», по его мнению, смотрятся в парке отдыха так же органично, как вечный огонь в цирке.

Подробности и мнение самых главных экспертов – завсегдатаев парка, смотрите на видео.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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