В ЦПКиО хотят поставить памятник пельменю

В ЦПКиО может появится еще один памятник. На этот раз никак не связанный с военным делом – это будет памятник пельменю.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» директор парка Роман Шадрин, идея установить памятник пельменю пришла буквально вчера, один из его подписчиков в фейсбуке предложил поставить такой монумент, напомнив, что он уже есть в Челябинске. В комментариях припомнили аналогичные памятники в других городах России. А уже сегодня такую возможность обсудили на совете парка. В январе будет объявлен конкурс, в котором смогут принять участие все желающие. А на Масленицу объявят победителя. «У нас только одна просьба будет: не присылать фотографии пельменей, присылать эскизы, сделанные от руки или на компьютере», – отметил генерал-майор.

По его словам, когда будет определен победитель, в парке решат, смогут ли установить памятник своими силами или нужно будет искать финансовую поддержку. Место установки выберут позднее.

Добавим, год назад екатеринбургский парк прославился на всю Россию после того, как там появились памятники-надгробия. За минувший год такие мрачные плиты в парке больше не ставили. А к началу ЧМ-2018 корреспонденты РИА «Новый День» прогулялись по ЦПКиО, где открывалась фан-зона. В парке нашлись довольно забавные скульптуры.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

Синоптики пообещали сильную метель на севере Урала. / Белые металлурги запустили интернет-магазин по продаже труб. / Екатеринбуржцы не смогут поболеть за заявку города на «Экспо-2025» – трансляции не будет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»