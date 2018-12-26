В ЦПКиО сделали гигантский пельмень-памятник. Его дополнит пивная кружка (ФОТО)

В Екатеринбургском ЦПКиО создали памятник пельменю. Он будет не единственным представителем провианта в парке – рядом установят пивную кружку и бокал для глинтвейна. Все это появится к празднованию Масленицы. О том, что в ЦПКиО может появиться памятник пельменю, стало известно месяц назад. Тогда об этой идее рассказал директор парка Роман Шадрин. он планировал в январе объявить конкурс на лучший эскиз. Однако сегодня генерал-майор в «Фейсбуке» показал огромный пельмень, «слепленный» из пенопласта. «Я вырезал пельмень на тарелке и спросил у наших мастеров – «А сможете такой же, но большой?" Они смогли и уже сделали», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» Роман Шадрин.

По его словам, этот макет памятника выставят к Масленице, но он не станет постоянным «экспонатом» в парке. «Мы ходим подтолкнуть людей, чтобы нам присылали эскизы, объявим конкурс, выберем лучший. Этот из пенопласта, он для того, чтобы привлечь внимание. Но мы его раскрасим, выберем орнамент для тарелки. Это к Масленице. А рядом мы еще поставим самовар, огромный самовар. Еще гигантскую пивную кружку и бокал для глинтвейна», – прокомментировал затею директор парка.

Добавим, на входе в парк висит табличка, запрещающая распитие алкогольных напитков.

ЦПКиО ранее попадал в скандальную историю из-за других малых архитектурных форм – «памятников-надгробий». Нынешняя затея руководства выглядит куда добродушнее. К слову, в парке уже есть забавные скульптуры зайца, морковки, кота и водяного.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

Резонансное уголовное дело о пытках в ИК-54 направлено в суд. / Мэрия опубликовала схему парковок возле ледового городка на площади 1905 года (КАРТА). / Приглашайте казаков и запасайтесь таблетками: уральские полицейские и медики дали предновогодние советы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»