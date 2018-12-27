«ДБ». Директор ЦПКиО отреагировал на публикации про скульптуру пельменя

Директор екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского Роман Шадрин в своей привычной манере отреагировал на публикации в местных СМИ о том, что в ЦПКиО появится скульптура пельменя.

«Прочитал реакцию СМИ на парковский пельмень. Так и хочется отреагировать знаменитой фразой Лаврова «ДБ!». А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили? Хотя, то, что в каждой статейке не забываете упомянуть о моих заслугах перед Родиной, уже не плохо. Скоро Новый Год, будьте добрее», ‒ написал Шадрин в своем фейсбуке.

Напомним, накануне он опубликовал фотографии будущего памятника пельменю, который установят в парке к Масленице. «Мы хотим подтолкнуть людей, чтобы нам присылали эскизы, объявим конкурс, выберем лучший. Этот из пенопласта, он для того, чтобы привлечь внимание. Но мы его раскрасим, выберем орнамент для тарелки. Это к Масленице. А рядом мы еще поставим самовар, огромный самовар. Еще гигантскую пивную кружку и бокал для глинтвейна», – прокомментировал «Новому Дню» директор парка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

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