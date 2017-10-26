Инициатор отставки директора ЦПКиО сообщил в полицию о поступивших ему угрозах (ФОТО)

Автору петиции об отставке директора ЦПКиО Романа Шадрина, радиоведущему Александру Якубову (псевдоним – Саша Цариков), начали поступать угрозы по телефону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на своей странице в Фейсбуке руководитель Александра, Константин Штейн.

«Неожиданный поворот приняла история с петицией об отставке руководителя ЦПКиО – с такой инициативой выступил наш ведущий Александр Цариков, известный своей активной гражданской позицией. Сегодня в 16:16 ему поступил анонимный звонок – неизвестный в агрессивной и нецензурной форме уведомил Сашу, что «он лезет не в своё дело» и «будет об этом жалеть». Несмотря на то, что обращение на Change.org – частная инициатива, редакция не может оставаться в стороне от угроз нашему сотруднику, особенно, в связи с недавним нападением на московского радиожурналиста Татьяну Фельгенгауэр», – заявил Штейн и добавил, что по факту угроз написано заявление в правоохранительные органы.



Напомним, сегодня в интернете появилась петиция, призывающая уволить с поста директора екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского депутата городской думы, генерала Романа Шадрина. По мнению ее автора, Александра Царикова, под руководством Шадрина парк «деградирует». Автор также указывает на то, что Роман Шадрин не является специалистом в сфере культуры и отдыха. «Его главные заслуги – участие в боевых действиях в Чечне и на Донбассе», – пишет радиоведущий.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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