Пользователи интернета просят уволить генерала Шадрина с поста директора ЦПКиО

В интернете появилась петиция, призывающая уволить с поста директора екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского депутата городской думы, генерала Романа Шадрина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автором петиции стал известный в городе шоумен Александр Цариков. По его мнению, под руководством Шадрина парк «деградирует». «Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию. Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остается провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени», – говорится в петиции. Автор также указывает на то, что Роман Шадрин не является специалистом в сфере культуры и отдыха. «Его главные заслуги – участие в боевых действиях в Чечне и на Донбассе. Кажется нелепым, что человек, ничего не понимающий в современной досуговой и спортивной культуре, стал руководителем одного из ключевых учреждений культуры Екатеринбурга», – пишет Цариков и предлагает городским властям объявить конкурс на замещение должности директора, сделав процедуру выбора открытой и прозрачной.

Напомним, недавно в городе вспыхнул скандал вокруг установленных в парке памятников военным, спасателям и ликвидаторам техногенных аварий, больше похожих на надгробия. Один из собеседников агентства, архитектор Константин Грюнберг, охарактеризовал их как результат отсутствия «творчества и головного мозга». Депутат гордумы Дмитрий Головин заявил, что «надгробия», по его мнению, смотрятся в парке отдыха так же органично, как вечный огонь в цирке. На стороне Шадрина выступили представители городской администрации. Замглавы Сергей Тушин обвинил часть горожан в том, что они следуют моде на снос памятников, которая прокатилась по Европе. Об уместности появления мемориала неплохо бы спросить людей, которым этот мемориал установлен, тех же ликвидаторов техногенных катастроф, предложил чиновник. Однако руководитель регионального отделения «чернобыльцев» Олег Соломеин сообщил РИА «Новый День», что с его организацией никто не советовался, а стоило бы. В целом общественник высказался о неуместности появления мемориала в таком виде и в таком месте.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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