«Я не знаю, что там будет – кладбище или еще что...» – землю под ЦПКиО отдали администрации Екатеринбурга (ФОТО)

Депутаты областного заксобрания одобрили предложение МУГИСО передать землю под ЦПКИО имени Маяковского из областной собственности в собственность МО «город Екатеринбург».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», официальный аргумент властей – будущее развитие парка. По их мнению, город не может сделать парк более комфортным и современным только из-за того, что земля не находится в его собственности. 34 депутата с этим согласились, пять проголосовали против, три воздержались.

Об опасениях оппозиционеров рассказал беспартийный депутат Вячеслав Вегнер. «Я против, потому что нам не было представлено никакой программы, ни планов, ничего. Я не знаю, что там будет – кладбище или ещё что», – заявил он.

Знаменитая аллея с памятниками, напоминающими надгробия

Вегнера поддержал эсер Андрей Жуковский: «В Евангелии сказано: «Узнаешь дерево по плодам его». Вдруг там возникнет строительный массив площадью с весь парк? Мне совершенно не хочется оставлять свой голос под решением, за которое мне будет стыдно смотреть в глаза моим детям». Указанные аргументы не вызвали беспокойства у остальных депутатов и документ был одобрен.

Сейчас парк украшен спорными с художественной точки зрения изваяниями

Напомним, в собственность Екатеринбурга переходит 47 га земельных участков, входящих в состав особо охраняемой природной территории «Лесной парк культуры и отдыха имени В.В.Маяковского». Стоимость земли – более 2,5 млрд рублей.

А местами и вовсе не благоустроен

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