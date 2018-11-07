Власти Екатеринбурга объявили конкурс на концепцию развития ЦПКиО

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о старте творческого конкурса концепций по развитию центрального парка имени Маяковского.

Участники должны представить свое видение будущего ЦПКиО, соблюдая главное условие – в проектах необходимо отразить летний и зимний варианты эксплуатации парка. Других ограничений нет, конкурсанты могут представить свои идеи с любыми способами реализации – от привлечения коммерческих инвестиций до муниципально-государственно-частного партнерства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участниками творческого конкурса могут все желающие вне зависимости от страны проживания и языка общения. В том числе принимаются работы от творческих объединений. Проекты можно отправить на электронную почту управления культуры администрации Екатеринбурга culture@ekadm.ru до 23:59 15 декабря 2018 года. Затем в мэрии начнется коллегиальный отбор лучших проектов.

Напомним, споры о направлениях развития ЦПКиО разгорелись год назад после создания «Аллеи ратной славы». Многим екатеринбуржцам показалось, что установка памятников, сильно похожих на надгробия, неуместна в парке семейного отдыха. Городские депутаты потребовали объяснений от управления культуры и директора парка Романа Шадрина. В мэрии в итоге признались, что с памятниками вышло «немного корявенько», но отказались что-либо резко менять в парке.

Споры вокруг аллеи

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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