«Вышло немного корявенько. Но по идеологии вопросов нет», – мэрия выступила в защиту Шадрина, его памятников и скандального поведения

Обсуждение концепции развития парка имени Маяковского в комиссии по местному самоуправлению городской думы закончилось скандалом и взаимными упреками депутатов в непатриотичных чувствах. После того, как сам директор ЦПКиО Роман Шадрин демонстративно покинул зал заседаний, не желая отвечать на критику коллег-депутатов, за него вступились чиновники мэрии, передает корреспондент РИА «Новый День».

Так, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская заявила, что Роман Шадрин приводит парк в порядок после бывшего руководителя, от которого осталось плохое наследство. При этом главной проблемой парка, по ее словам, является нерешенный вопрос с землей. Речь идет о неоднократных попытках мэрии перевести 90 гектаров ЦПКиО в муниципальную собственность и снять с него охранный статус, который запрещает любое капитальное строительство. «Мы должны что-то делать с канализацией, водопроводом. Сегодня все проблемы, которые существуют в парке, не критичны. Информация о массовых замечаниях надзорных органов к ЦПКиО – вранье», – сообщила чиновница.

Но депутатов больше интересовало, как на Аллее Ратной Славы появились памятники, похожие на могилы. Выяснилось, что их установка была личной инициативой Романа Шадрина, а проект он ни с кем не согласовывал. «Я согласна, что к эстетике есть вопросы. Вышло немного корявенько. Но по идеологии вопросов нет. Что плохого в том, когда герой России имеет свою точку зрения? Вот говорят о собранных 2,5 тысячи подписей за отставку директора парка. А я могу сказать, что в парк ежегодно посещают 2,5 миллиона человек, и у них другое мнение», – заявила Ярошевская. Тем не менее, она согласилась с предложением депутата Константина Киселева, что должен появиться некий регламент согласования любых малых архитектурных форм в парке. И заверила, что это обязательство будет внесено в устав ЦПКиО и появится в рабочем контракте Шадрина.

После чего депутаты попытались продавить решение о создании рабочей группы в думе по парку Маяковского, но на этом пункте договориться с чиновниками не удалось. Замглавы администрации Михаил Матвеев отверг эту идею, заявив, что большинство горожан довольны парком, а «негативное общественное мнение» раздувают СМИ. А эмоциональные выпады Шадрина он объяснил особенностями его характера: «Я хотел бы выступить в поддержку Романа Александровича. Если бы каждый из нас прошел его путь и прожил его жизнь, возможно, в характере каждого из нас были бы такие черты, которые сегодня ему иногда мешают дипломатично отвечать на вопросы».

Тем не менее, вопросы к концепции парка остались. Дмитрий Головин назвал сложившуюся ситуацию столкновением «патриотизма смерти и патриотизма жизни». «Первый говорит – умирайте за Родину и через 75 лет вам поставят памятник, а второй – за свою страну надо жить, вести свой бизнес и рожать детей. Это как в винегрет добавить торт и сказать «ешьте!». Я считаю, надо разнести это по разным местам, в одном скорбеть, в другом праздновать». Его тут же одернули депутаты из «Единой России», заявившие, что осуждать появление памятников героям страны в принципе плохо.

Вице-спикер думы Виктор Тестов пошел дальше и предупредил коллег, что представители Уральского союза патриотов на критику памятников в ЦПКиО могут ответить «не только словом». «Это не угроза, а предостережение. И это не шутка», – добавил он.

По итогам бурной дискуссии депутаты решили не выносить скандальный вопрос на думу, а приняли вопрос к сведению. Директор парка Роман Шадрин так и не появился в зале до конца заседания комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

Названа главная угроза для диких животных этой зимой – африканская чума. / «Компактность и реновация»: вернув полномочия, мэрия установит новые правила застройки. / На «трассе смерти» опрокинулся автобус с 13 пассажирами (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»