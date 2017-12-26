Директору ЦПКиО Шадрину посоветовали завести фейсбук, и вот что из этого вышло (СКРИНЫ)

Директор ЦПКиО Роман Шадрин, похоже, завёл аккаунт в американской социальной сети «Фейсбук». По крайней мере, накануне там появился профиль с соответствующим именем и фамилией, место работы этого пользователя – Центральный парк культуры и отдыха. Первым делом обладатель аккаунта вступил в перепалку с депутатами гордумы. В частности, Илья Лобов ещё 15 декабря опубликовал пост о том, что в ЕГД заслушают концепцию развития парка. Напомним, на том засевании гордумы депутаты задавали вопросы своему коллеге Шадрину и начальнице управления культуры Татьяне Ярошевской, например, про появление траурных памятников, напоминающих кладбищенские. В итоге директор ЦПКиО вспылил и хлопнул дверью – причём нефигурально. Отдуваться Ярошевской пришлось в одиночку.

Как раз под постом Лобова о ЦПКиО и решил отметиться Роман Шадрин. Он призвал своего коллегу покаяться. «Илья! А кто тебя неправду говорить научил? Ты ведь сначала на меня заяву написал. И даже был вроде удивлен, узнав что я и есть директор парка. А вызывалка-то и впрям еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, приходи в гости, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать», – предложил коллеге Шадрин (здесь и далее орфография и пунктуация автора).

Лобов в ответ попросил его быть этичнее, как и подобает офицеру, но согласился на диалог. К дискуссии подключился и другой депутат ЕГД – Константин Киселев, который попросил коллегу обойтись «без ругани и демонстративного ухода». Шадрин ответил в свойственной манере: «Костя! Хватит лебезить! У меня голос такой! Четко поставленый! А ты двуличный – КОНСТАНТИН».

Состоится ли встреча в ЦПКиО, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

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