Генерал Шадрин, хлопнув дверью и обвинив коллег-депутатов в травле, ушел с заседания, посвященного судьбе ЦПКиО

Директор ЦПКиО и депутат гордумы Роман Шадрин сбежал с заседания комиссии по культурной политике, на котором обсуждалась концепция подведомственного ему парка. Герой России возмутился, что депутаты не хотят вступать с ним в диалог и всячески критикуют в «Фейсбуке», после чего хлопнул дверью и ушел.

Что характерно, с докладом о развитии главного парка Екатеринбурга на заседании комиссии гордумы выступал не сам Шадрин, а глава управления культуры горадминистрации Татьяна Ярошевская, о чем, впрочем, было известно заранее. Ярошевская в целом выступила в защиту директора ЦПКиО Романа Шадрина, отставки которого требуют тысячи жителей Екатеринбурга. При этом чиновница согласилась, что к эстетике памятников Аллеи Ратной Славы есть вопросы. По словам Татьяны Ярошевской, форма памятников не согласовывалась.

После доклада начальника управления культуры депутат от «Справедливой России» Илья Лобов задал вопрос – что же будет с парком дальше? Задавался он Татьяне Ярошевской, но гневной речью разразился сам глава ЦПКиО Роман Шадрин, передает корреспондент «Нового Дня». Герой России заявил, что остальные депутаты не выходят с ним на контакт и критикуют в «Фейсбуке». Также Шадрин пригласил всех коллег прийти в парк 9 Мая и в лицо высказать ветеранам, что памятники на Аллее Славы плохие. Но потом добавил, что «в следующем году окончательно приведет это дело в порядок». Затем Шадрин заявил, что он бывший военный и нынешний руководитель и считает выше своего достоинства отвечать на вопросы, потому что депутаты устроили против него кампанию. После этой фразы директор парка культуры хлопнул дверью и ушел.

Напомним, после разразившегося скандала с установкой памятных знаков на Аллее Ратной Славы несколько избранников потребовали провести выездное заседание в парке, а также изъявили желание повторно заслушать план развития ЦПКиО, составленный мэрией два года назад. После обсуждения выезд в парк отложили на следующий год, но чиновники согласились повторно обсудить концепцию на последнем заседании комиссии, которое и состоялось сегодня – планировалось, что директор парка ответит на вопросы коллег. К слову, несколько ярких заявлений руководитель парка успел сделать за время общения с горожанами в прямом эфире в Instagram. Например, что ЦПКиО движется по линии патриотического воспитания, а сам Шадрин свой пост не покинет, несмотря на собранные тысячи голосов в пользу его отставки: «За Путина тоже подписи собирают, и что?» – парировал директор парка культуры критику екатеринбуржцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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