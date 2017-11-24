Директор ЦПКиО Шадрин сравнил себя с Путиным и заявил, что не уйдет, пока сам не решит

Директор ЦПКиО имени Маяковского, депутат гордумы Екатеринбурга Роман Шадрин, как и обещал, провел очередной прямой эфир в Instagram, отвечая на вопросы читателей. Правда, бывший военный и действующий депутат предпочел обойти стороной неудобные темы или отвечал двусмысленно. Но стало понятно, что в ближайшее время Шадрин свой пост не покинет, несмотря на собранные тысячи голосов в пользу его отставки: «За Путина тоже подписи собирают и что?» – парировал директор парка культуры, добавив, что заявление об уходе он напишет, когда сам решит.

Прямой эфир Роман Шадрин, как и в прошлый раз, организовал на странице ЦПКиО в «Инстаграме». Общение с подписчиками длилось ровно 30 минут. Несмотря на обещания отвечать честно, Шадрин неоднократно пытался увильнуть от неудобных вопросов – например, про то, как он попал на эту должность, собирается ли уйти с поста, правдивы ли слухи о его увольнении. Он заявлял, что вопросы «некорректны».

Но под нажимом некоторых пользователей, которые упрекнули Шадрина в обмане, он все-таки ответил на вопрос, волнующий многих жителей Екатеринбурга: в данный момент заявление об уходе директор ЦПКиО писать не планирует. На вопрос пользователя – не смущает ли Шадрина, что жители Екатеринбурга собрали против него уже более 3800 голосов, директор ответил:

«3800 человек, даже не человек, а электронных подписей, а людей живых я не видел. В Екатеринбурге живет 1,5 миллиона человек. Это очень малая доля. За Путина Владимира Владимировича тоже периодически собирают подписи и что?» – заявил Роман Шадрин, позднее попытавшись оправдаться, что не сравнивал себя с президентом России, а лишь провел аналогию.

На вопрос «Кто вас крышует в городской администрации?» (напомним, ранее директор рассказал, что ему предлагали несколько МУПов) Шадрин рассмеялся и вспомнил Черномырдина: «Вы хотите, чтобы я сделал как Черномырдин? Нееее. У меня нет крыши. Какие-то у вас воровские понятия. Может, это кто-то с зоны строчит?»

Ответил Шадрин и на претензии, связанные с плохим развитием парка. На все подобные выпады он парировал, что финансирования мало и сотрудники парка делают все, что возможно в данных финансовых условиях.

«Парк вместе с бюджетом заработал 100 миллионов рублей, из них 92 ушло на оплату коммунальных услуг, оплату труда сотрудникам и охрану», – заявил Шадрин.

При этом Шадрин признал, что ЦПКиО им. Маяковского застрял далеко в 1990-х, но якобы по сравнению с парками в соседних городах в Екатеринбурге все не так плохо. На вопрос, был ли Шадрин хоть в одном современном парке в городах Европы, директор парка культуры заявил, что нет, не был очень давно.

Добавим, что хоть Роман Шадрин откровенно и не хамил зрителям прямого эфира, но неоднократно давал понять, что за словом в карман не полезет. На настойчивые просьбы ответить на неудобные вопросы и упреки в обманутых ожиданиях Шадрин заявил, что легко быть смелым, прячась за ником в «Инстаграме». Смелых он пригласил на личную встречу, чтобы обсудить все претензии с глазу на глаз.

«Если вы хотите похамить, не прячьтесь за никами такими. Приходите сюда глаза в глаза решим все», – в первый раз заявил Шадрин.

«Давайте хамить не будем. Я тоже за словом в карман не полезу. Учитывая свой возраст, должность, прошлые регалии, никому не позволю порочить свою честь и достоинство.

Если есть вопросы, приходите в гости», – еще раз призвал депутат позднее.

Видео с самыми громкими заявлениями Романа Шадрина появится на нашем канале в самое ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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