Екатеринбургские депутаты заслушают концепцию развития ЦПКиО

Чиновники Екатеринбурга и директор парка имени Маяковского Роман Шадрин объяснятся в думе по поводу установки памятников-надгробий на территории ЦПКиО. В среду, 20 декабря, комиссия по местному самоуправлению заслушает концепцию развития городского парка. В частности, депутаты обсудят оформление развлекательных, торговых, культурных и исторических объектов, а также установку малых архитектурных форм, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, после разразившегося скандала с установкой памятных знаков на Аллее Ратной Славы несколько избранников потребовали провести выездное заседание в парке, а также изъявили желание повторно заслушать план развития ЦПКиО, составленный мэрией два года назад. После обсуждения выезд в парк отложили на следующий год, но чиновники согласились повторно обсудить концепцию на последнем заседании комиссии. Докладчиком по вопросу выступит начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. Также на вопросы коллег ответит директор ЦПКиО Роман Шадрин, который входит в указанную комиссию.

К слову, несколько ярких заявлений руководитель парка успел сделать за время общения с горожанами в прямом эфире в Instagram. Например, что ЦПКиО движется по линии патриотического воспитания, а сам Шадрин свой пост не покинет, несмотря на собранные тысячи голосов в пользу его отставки: «За Путина тоже подписи собирают, и что?» – парировал директор парка культуры критику екатеринбуржцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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