Гордума допросит Романа Шадрина о развитии парка Маяковского

Спустя месяц после скандала с памятниками-надгробиями в парке Маяковского екатеринбургские депутаты решились обсудить этот вопрос. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня несколько избранников предложили провести выездное заседание думской комиссии по местному самоуправлению в ЦПКиО и расспросить директора Романа Шадрина о стратегии развития парка. Но дату депутатской ревизии, как выяснилось, будет устанавливать мэрия.

С инициативой внеплановой проверки выступил Олег Хабибуллин: «Возле парка возник нездоровый ажиотаж, поэтому надо съездить и посмотреть, что там происходит. А то складывается ощущение, что наша комиссия спрятала голову в песок и делает вид, что ничего не происходит».

Мнения горожан о том, то происходит в парке

При этом депутат уточнил, что разговор должен идти не о странных памятниках на Аллее ратной славы, а в принципе о том, в каком направлении развивается ЦПКиО.

«Два года назад в городской думе нам презентовали стратегию развития парка Маяковского, и даже закладывался миллиард на это дело. Потом сменилось руководство парка и все как-то затихло. Если через три года мы хотим увидеть вместо парка полигон ВДВ, что ж, это тоже стратегия, и она принимается без нашего участия. Сейчас еще есть время показать директору, где его действия расходятся с первоначальным планом развития парка», – отметил Хабибуллин.

Коллегу поддержали Дмитрий Головин и Юрий Дозорец, правда последний настаивал, что Романа Шадрина можно заслушать и в стенах думы. Кроме того, письмо со схожим предложением по ЦПКиО отправил в комиссию эсер Илья Лобов.

«Я могу включить вопрос в план работы комиссии, но мне нужно написать техническое письмо администрации города, которая будет готовить вопрос к рассмотрению думы. Я сомневаюсь, что это произойдет в ноябре или декабре. Поэтому лучше всего сразу поставить этот вопрос в план 2018 года», – заявил председатель комиссии по МСУ Анатолий Шарапов. «Отправляйте письмо, а там как получится», – рассудили депутаты.

Добавим, что директор ЦПКиО Роман Шадрин входит в указанную комиссию, но сегодня его на заседании не было. На прошлой неделе руководитель парка устроил сеанс общения с горожанами в прямом эфире Instagram и отметился рядом ярких заявлений. Например, он сообщил, что парк движется по линии патриотического воспитания, чтобы не плодить интернет-хомячков, как в толерантной Европе, где все плохо.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

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