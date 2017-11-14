Главный парк Екатеринбурга оставят без денег ради «Тур де Шарташ»

ЦПКиО не получит дополнительных денег на благоустройство в следующем году. Основное финансирование уйдет другой зеленой зоне – Шарташскому лесопарку.

Сегодня в ходе заседания заксо Свердловской области, посвященного проекту бюджета на следующий год, депутат Александр Ивачев поинтересовался, не пора ли экстренно заняться реконструкцией ЦПКиО и заложить в проект бюджета средства на приведение парка в приличный вид. Сейчас в парке работы по благоустройству ведутся своими силами.

«Все, что касается мест отдыха горожан, действительно вызывает вопросы. Поэтому неслучайно губернатор поручил запланировать приведение Шарташа в благоустроенный вид», – начал первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Однако, отметил чиновник, профинансировать благоустройство вообще всех зеленых зон за один год невозможно. К тому же в ЦПКиО за бюджетный счет делают фан-зону, развивают Детскую железную дорогу. «160 млн мы вложили только в депо. Но в приоритете на следующий год будет Шарташский лесопарк», – прокомментировал Орлов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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