Благоустройство Шарташского лесопарка обойдется властям почти в 40 млн рублей и завершится в 2020 году

Свердловские власти назвали новую сумму, которую придется потратить на обустройство Шарташского лесопарка, где до 2020 года должен появиться рекреационно-оздоровительный кластер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным департамента информполитики Свердловской области, на разработку проекта по благоустройству из областного бюджета в 2017-2018 годы выделят 4,2 миллиона рублей, на выполнение работ по благоустройству парка – 33,3 млн руб. «Работы идут в плановом режиме. Сейчас на согласовании находится эскиз парковой и велосипедной дорожек, сопутствующих элементов обустройства, предполагается, что они будут выполнены в стиле Hi-tech», – передает департамент слова первого вице-губернатора Алексея Орлова. Он при этом подчеркивает необходимость обсуждения проекта с общественностью. «Предварительно согласована трасса из двух дорожек: велосипедной – шириной 4 метра и пешеходной – шириной 3 метра. Протяженность дорожек составит порядка 8 километров, вдоль них предусмотрены скамейки, освещение, видеонаблюдение, через каждые два километра предполагается установить туалеты», – добавляет глава минприроды региона Алексей Кузнецов.

По данным властей, уже подготовлена документация для создания ГБУ СО «Шарташский лесной парк», которое займется «развитием территории лесопарка, на которую этим летом обратили внимание после предвыборной велопрогулки губернатора «Тур де Шарташ». Ранее говорилось, что на создание ГБУ понадобится 17,5 млн рублей. Напомним также, что в конце сентября на Шарташе должны были начаться санитарные вырубки деревьев, обследование территории специалистами минприроды, комитета по экологии Екатеринбурга и так далее.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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