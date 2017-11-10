Создание ГБУ по обустройству Шарташского лесопарка обойдется бюджету в 17,5 млн

Создание и работа ГБУ «Шарташский лесной парк» обойдется бюджету в 17,5 млн рублей. Это учреждение должно заняться развитием территории, на которую этим летом обратили внимание после предвыборной велопрогулки губернатора «Тур де Шарташ».

Создание ГБУ анонсировалось еще в августе этого года. Напомним, губернатор Евгений Куйвашев, будучи в статусе врио, незадолго до выборов решил прокатиться на велосипеде вокруг озера Шарташ – излюбленного места отдыха горожан, которое в последние годы постепенно превращается из красивого лесопарка в зону мусора и пьяных пикников. После велопрогулки на уровне правительства было решено, что за территорией все-таки ухаживать надо, а еще неплохо было бы создать велодорожки и в принципе развивать рекреационную зону. «В настоящее время создается государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк», подведомственное министерству. Его основными задачами станут развитие Шарташского лесного парка при максимальном сохранении площади лесного массива, улучшение качества благоустройства территории парка, формирование центра семейного отдыха и пропаганды здорового образа жизни», – комментировал ранее Алексей Кузнецов.

В проекте бюджета на следующий год средства на развитие Шарташского парка предусмотрены в рамках целевой статьи «Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере охраны и развития особо охраняемых природных территорий областного значения». В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в 2018 году 6 бюджетных учреждений получат 59,7 млн рублей на развитие туризма, выполнение научных и исследовательских работ, мероприятий по охране животного мира и среды обитания на особо охраняемых природных территориях. При этом по сравнению с прошлым годом финансирование увеличено почти в 1,5 раза из-за включения в статью Шарташского лесопарка. «Бюджетные ассигнования на 2018 год больше объема аналогичных расходов на 2017 год на 17 503,7 тыс. рублей или на 41,5%. Увеличение расходов обусловлено созданием государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Шарташский лесной парк», – говорится в пояснительной записке. В 2019 и 2020 годах финансирование всей целевой программы по плану будет снижено – до 50 млн рублей.

Кроме того, в следующем году за лесными парками следить и в целом должны тщательнее. По другой целевой статье выделяется 53,1 млн рублей на «мероприятия по охране и обустройству особо охраняемых природных территорий областного значения». Это в 6,3 раза больше финансирования 2017 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

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