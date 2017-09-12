Свердловские власти заплатят за вырубку сотни деревьев в Шарташском лесопарке

Свердловский бюджет выделяет больше 400 тысяч рублей на то, чтобы оплатить вырубку деревьев на территории Шарташского лесопарка, сообщается на портале госзакупок. Победитель аукциона еще не определен, сейчас идет этап подачи заявок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, «аварийные» деревья в прибрежной зоне озера Шарташ уберут, чтобы построить в следующем году двухполосную велопешеходную дорожку вдоль водоема. Вести строительство в особо охраняемой природной зоне решили после того, как в рамках своей избирательной кампании врио губернатора Евгений Куйвашев покатался на велосипеде вокруг Шарташа. «Велопрогулка призвана стать традиционной и дать старт превращению популярного у свердловчан лесного парка в современное общественное рекреационное пространство», – сообщили в дирекции лесных парков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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