У желающих стать директором Шарташского парка осталась неделя

В Свердловской области продолжаются поиски кандидата на пост директора Шарташского парка. Как сообщили в областном минприроды, сбор заявок продлится еще неделю – до 7 февраля. В числе тех, кто уже продекларировал свое желание стать руководителем проекта, ведущий Александр Цариков (Якубов), который ранее критиковал директора ЦПКиО Романа Шадрина, а также представители «Деловой России», которые последний месяц проявляют живой интерес к проекту благоустройства на Шарташе, – по неподтвержденным данным, заявку подал Артур Зиганшин. В обсуждениях вокруг дальнейшей судьбы парка также участвовали депутат городской думы Михаил Гаранин, член общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб и так далее.

Отметим, что согласно условиям конкурса, объявленного минприроды, участвовать в нем могут граждане России не моложе 30 лет, которые владеют русским языком. При этом кандидат должен иметь высшее образование и не менее 3 лет управленческого опыта.

«Должен быть директор, знающий, что делать, чтобы не получилось, как в некоторых других парках. Нужен креативный, с хорошим подходом», – говорил ранее губернатор Евгений Куйвашев, который открыл для себя Шарташский лесопарк прошлым летом во время предвыборного заезда на велосипеде.

Кандидатов ждут тесты и конкурс презентаций проектов по развитию парка, а также собеседование. В роли HR-специалиста выступит губернатор, сообщают в ДИПе.

Несмотря на то, что от претендентов на пост директора Шарташа ждут предложений по развитию, в настоящее время проект по благоустройству парка уже готов. «Анализ территории указан на необходимость установления нескольких функциональных зон: зоны активного и детского отдыха, спортивно-оздоровительной, прогулочной, научно-исторической, пляжной и других. Все конструкции будут выполнены из вандалоустойчивого материала в стиле хай-тек. Помимо этого, будет обустроено несколько входных групп на основных входах в парк», – приводит департамент информполитики слова главы минприроды Алексея Кузнецова.

Кстати, на следующей неделе состоятся общественные слушания по поводу развития Шарташа, они пройдут в администрации Екатеринбурга 9 февраля. Время пока не называется.

При всем этом на 2018 год уже запланированы мероприятия по благоустройству. В частности, весной пройдет обработка от клещей и крыс, будет расчищена территория вдоль велосипедной и пешеходных дорожек, в само озеро запустят рыб.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.01.18

В Кольцово Интерпол задержал иностранца, незаконно ехавшего из Узбекистана в Киргизию. / На Урале за разграбление кладбища будут судить могильщика. / Энергетики закончили ремонт трубы с горячей водой в центре Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»