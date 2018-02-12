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Понедельник, 12 февраля 2018, 13:16 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбурге отбор желающих стать директором Шарташского парка начался со сбоев

Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка сегодня проходят тестирование. Половина претендентов прошли «бумажные» тесты, один из участников успел сфотографировать вопросы. Впереди – тестирование второй группы.

О том, как проходит тестирование, корреспонденту РИА «Новый День» рассказал один из участников. Претендентов разделили на две группы, первую экзаменовали в 10 утра, вторая будет проходить тестирование в 14:00. «Сначала у нас дважды слетела система, затем нам выдали тесты на бумаге и посадили их заполнять. Вопросы отличались, на бумаге были тяжелее. Один из тех, кто сдавал в первой группе, сфотографировал вопросы и убежал. Сделаем вывод: тот, кто нужен на должность, находится во второй группе», – поделился претендент на должность.

Добавим, список кандидатов облвласти не раскрывают, ссылаясь на защиту персональных данных. В числе тех, чьи фамилии назывались в прессе, – ведущий Александр Цариков (Якубов), который ранее критиковал директора ЦПКиО Романа Шадрина, а также представители «Деловой России», которые последний месяц проявляют живой интерес к проекту благоустройства на Шарташе, – по неподтвержденным данным, заявку подал Артур Зиганшин. В обсуждениях вокруг дальнейшей судьбы парка также участвовали депутат городской думы Михаил Гаранин, член общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб и так далее. Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова незадолго до начала конкурса возмущалась странными пожеланиями к знаниям будущего директора. Так, участникам предлагалось выучить в том числе Бюджетный, Гражданский, Налоговый кодексы.

Екатеринбург, служба информации

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