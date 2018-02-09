В Екатеринбурге «тур де полушарташ» прошел публичные слушания – 9:1 (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга сегодня прошли публичные слушания по проекту обустройства в Шарташском лесопарке велодорожек. Горожане посетовали на расположение туалетов, пожаловались на рубку деревьев, озадачились платными велопарковками, но проект в итоге одобрили.

За обустройство Шарташа в Екатеринбурге взялись после того, как во время губернаторской кампании по парку на велосипеде проехал Евгений Куйвашев – он, к слову, поставил задачу закольцевать велодорожки, пожелав в будущем проводить гонки «Тур де Шарташ».

Пока в проекте – только дорожки от поселка Изоплит до мыса Рундук. Публичные слушания вызвали ажиотаж, в разгар рабочего дня в администрацию пришли около двухсот человек, однако право голоса было только у 102 участников – остальные были без паспорта или иногородние.

Проект презентовала представитель проектировщика ООО «Уралдортехнологии» Ольга Горяева. Она рассказала кратко о том, что планируется делать. Велодорожка протянется примерно на 7,7 км, на участке длиной около трех километров она будет проходить в стороне от пешеходной, чтобы не пришлось вырубать деревья, на остальном протяжении дорожки для велосипедистов и пешеходов будут пролегать рядом.

Проект предполагает обустройство детских и спортивных площадок и установку туалетов через каждые два километра. Подрядчик организует входные группы на основных подъездных путях: со стороны Изоплита, улицы Высоцкого, Егоршинского подхода, улицы Отдыха и с улицы Большая Шарташская. Так как центрального водоснабжения на Шарташе нет, будут установлены мобильные пункты с питьевой водой. Другой представитель проектировщика, Наталья Афанасьева, рассказала о возможных экологических последствиях. Суть свелась к тому, что во время работ вред будет минимизирован, а после обустройства дорожек его не будет вовсе. К примеру, талые воды с велодорожек не будут попадать в озеро.

У горожан, пришедших на слушания, было несколько вопросов и замечаний. Мужчина, чей дом находится на территории лесопарка, выступил против биотуалетов – по его словам, они будут расположены близко к домам, запах будет стоять неприятный, к тому же, «кто-то идет в туалет, а кто-то – рядом». Он попросил убрать туалеты от его дома подальше, зато детскую площадку поставить поближе. Но этого не случится – детские площадки обустроят на месте уже существующих, а места для туалетов выбирали так, чтобы не вырубать деревья.

Любительница прогулок по Шарташу пожаловалась, что идет вырубка леса – ей ответил руководитель Дирекции лесных парков Вадим Александров, который разъяснил, что дважды в год проводится санитарная рубка, но под велодорожки не трогали и не тронут ни одно дерево.

Еще один вопрос касался будущего велодорожки – получится ли ее когда-либо закольцевать и почему в текущем проекте такой план не отражен. На вопрос ответил председатель городского комитета по экологии Егор Свалов.

Он объяснил, что сейчас проходят публичные слушания по проектировке южной и восточной части лесопарка, так как это памятник природы. А северная и западная части – территория, проектирование которой на слушания выносить не обязательно. Замыкать велодорожки якобы будут вторым этапом. Впрочем, жители Екатеринбурга выразили сомнения в успешности этого мероприятия – как раз в той части лесопарка, где пока ничего не проектируют, находятся коттеджи-дворцы.

Один из присутствующих попросил сделать платные велопарковки – чтобы можно было здесь хранить велосипеды, не возить их каждые выходные с собой к озеру. На этот вопрос тоже взялся отвечать Свалов – он пообещал, что будут пункты проката и бесплатные парковки. Получится ли сделать платные, осталось не ясным.

После обсуждения горожанам предложили проголосовать. Проект одобрили – 92 человека проголосовали «за», 10 «против».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

В Екатеринбурге будут судить застройщика ЖК «Кольцовский», дольщики которого голодали прошлым летом. / На Уралмаше девочки, сбежавшей из детсада, хватились только через час. / Слух дня: проект храма-на-драме вызвал недовольство соседей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»