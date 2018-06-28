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Четверг, 28 июня 2018, 15:14 мск

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Концепцию обустройства парка на Шарташе обсудят с горожанами

Жителям Екатеринбурга покажут концепцию обустройства Шарташского лесопарка на общественных слушаниях. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Свердловской области. Они пройдут в мэрии в 14:00 через месяц, 27 июля. Впрочем, ознакомиться с материалами можно уже сейчас (в офисе № 313 на Юмашева, 7, со вторника по пятницу с 15:00 до 17:00) и даже внести замечания и предложения.

«В парке появятся велосипедные и пешеходные дорожки, будет организовано освещение и видеонаблюдение, выделены и оформлены зоны для активного, познавательного и спокойного отдыха», ‒ добавили в минприроды, отметив, что парк должен будет пропускать 35 тысяч человек в день.

Напомним, парком заинтересовались во время избирательной кампании губернатора Евгения Куйвашева, который уже после выборов назначил директором Шарташа представителя «Деловой России» Артура Зиганшина, соревновавшегося за пост со своим начальником Леонидом Гункевичем. С весны новый руководитель успел устроить в лесу субботник с пикником, придумать новую айдентику для парка и показать, какие ворота будут стоять на входе.

Екатеринбург, служба информации

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