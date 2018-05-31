«Хотите заняться делом, милости просим»: у Шарташского лесопарка появился лого, но не концепция

У Шарташского лесопарка появился собственный логотип. Его презентовал в своем фейсбуке директор Артур Зиганшин. На черно-белых рисунках – надписи и картографические символы, обозначающие хвойные и лиственные деревья.

«Мир движется вперед. Однажды изобретенное – многократно и легко копируется. Сейчас уже трудно придумать уникальный, но простой логотип и стилистическую концепцию, базирующуюся на примитивных элементах, цветовых решениях. Все уже придумано, все примитивное исследовано. Мы решили идти в ногу со временем и сделать динамический брендинг. Что скажете, друзья?» – написал Зигнашин.

Правда, логотипу многие удивились – сам факт его появления, когда у парка нет внятной концепции развития, а у дирекции – масса куда более насущных задач, в том числе – по очистке территории от мусора, обескуражил горожан. Директор Шарташа парировал, что «современный парк не может обойтись без айдентики».

Кроме того, пользователи фейсбука отметили, что г-н Зиганшин довольно резко реагирует на критику. Он забанил нескольких журналистов, а недовольным предложил самим принять участие в уборке территории. «Хотите заняться, милости просим, я даже вам грабли куплю и покажу вам и вашим коллегам, где можно поработать. Как надумаете настоящим делом заняться, приезжайте», – написал он в ответ на критический пост журналиста Александра Кириллова.

Как ранее сообщал «Новый День», Шарташский парк действительно оброс мусором. Субботник, который устраивал Зиганшин и его коллеги из организации «Деловая Россия», не особенно исправил ситуацию. Сейчас в парке планируется проведение «Чистых игр» с квестом по сбору мусора.

Шарташский парк завален мусором

При этом надо отметить, что из бюджета Свердловской области регулярно выделяются деньги как на санитарные рубки на Шарташе, так и на уборку и вывоз мусора. Это подтверждают данные с портала госзакупок.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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