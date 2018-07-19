В правительстве назначили ответственного за вывоз мусора из Шарташского лесопарка

Свердловское правительство чётко прописало, кто именно должен отвечать за уборку мусора на территории ООПТ «Шарташский лесной парк».

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, сегодня на заседании областного кабмина было принято постановление, согласно которому ответственным за это назначено ГБУ «Шарташский лесной парк», созданное несколько месяцев назад.

Напомним, посетители Шарташского лесопарка уже давно бьют тревогу – лесопарк завален мусором, который никто не убирает. И кучи с каждым днем все растут. При этом относительно недавно назначенный директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин довольно резко реагирует на критику. Он забанил в соцсети нескольких журналистов, а недовольным предложил самим принять участие в уборке территории. «Хотите заняться, милости просим, я даже вам грабли куплю и покажу вам и вашим коллегам, где можно поработать. Как надумаете настоящим делом заняться, приезжайте», – написал он в ответ на критический пост журналиста Александра Кириллова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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