«Казаков оставим, мусор уберем», – директор Шарташа о развитии парка

Шарташский лесопарк практически очистили от мусора и новых помоек там быть не должно. До того, как парк начнут преобразовывать, на его границах будут стоять казаки. Правда, когда концепцию благоустройства начнут воплощать в жизнь, не знает никто – даже директор парка Артур Зиганшин. Сегодня после обсуждения концепции благоустройства директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин рассказал, как будет развиваться парк в ближайшее время. «Проект благоустройства проект хороший, это видно по реакции людей, но, конечно, не бывает ничего идеального, будем дорабатывать. Как заметили проектировщики, у нас есть территории, занятые арендаторами, и мое пристальное внимание сейчас нацелено как раз на этих арендаторов, я хочу, чтоб они не выделялись из того европейского проекта, который мы получим на выходе. Надо, чтобы все было создано в единой концепции», – рассказал Зиганшин.

По его словам, сейчас в парке 12 арендаторов, и больше их стать не должно. В разработке проекта благоустройства он не участвовал и когда работы начнутся, сказать не может – у него такой информации нет. Примечательно, что Зиганшин не стал комментировать объемы финансирования концепции – этого не сделали и авторы проекта, которые презентовали его на публичных слушаниях. Однако он упомянул, что никто не знает, когда будет финансирование.

Что касается ближайшего будущего парка – то, как уверяет Зиганшин, с мусором там разобрались. Уборка перешла под контроль ГБУ (раньше была у лесничества), на 99 % парк очистили. Проезд в парк для автомобилистов так и останется закрытым, когда Шарташ благоустроят, на въезде будут стоять современные КПП. До тех пор – казаки. Напомним, людей с нагайками и шевронами «Новороссии» отправили охранять въезды в парк в минувшие выходные. Зиганшин разъяснил, что они могут делать, а на что их полномочия не распространяются. «Казаки у нас встали на двух КПП – в районе подъезда со стороны Песков и в районе подъезда со стороны базы Кировского оптового рынка. Они осуществляют контрольно-пропускной режим, то есть открывание-закрывание шлагбаума, с 9 утра до 21 часа вечера. В их обязанности не входит патрулирование территории, только открывание-закрывание шлагбаума. Осуществляют пропускной режим по пропускам, сотрудники экстренных служб допускаются без пропусков в обязательном порядке», – отметил директор парка.

Он так же рассказал, что не знает, когда сбудется мечта губернатора Куйвашева о «Тур де Шарташ». Куйвашев во время губернаторской кампании проехал по парку на велосипеде и поставил задачу закольцевать велодорожки, пожелав в будущем проводить гонки «Тур де Шарташ». Пока получается только «полушарташ» – оказалось, что со стороны северного берега построены дорогие коттеджи. «Это сложный вопрос, и не я это решаю, быть в будущем этому проекту или нет. Я директор ГБУ «Шарташский лесной парк». Та территория в мое ведение не входит», – заявил Зиганшин. Отвечая на вопрос – что же это, если не Шарташский парк, он ответил: «Это жилая зона».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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