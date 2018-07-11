Службу городских кладбищ оштрафуют за незаконные захоронения в Шарташском лесопарке

МКУ «Служба городских кладбищ» Екатеринбурга заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за незаконные захоронения на территории Шарташского лесопарка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловском облсуде, в январе этого года лесничий Шарташского лесопарка обнаружил, что полгектара парка, примыкающие к территории кладбища «Шарташское», заняты могилами. При этом Шарташский лесопарк является особо охраняемой территорией областного значения. На его территории запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природному комплексу.

Инспектор областного минприроды наложил на МКУ «Служба городских кладбищ» административный штраф в размере 200 тысяч рублей за самовольное использование лесного участка. Решением Кировского районного суда Екатеринбурга постановление оставлено без изменения. Представитель МКУ «Служба городских кладбищ» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой решение отменить. Он ссылался на то, что служба не предоставляла гражданам земельные участки для погребения умерших, могилы люди копали самовольно.

Тем не менее судья апелляционной инстанции, изучив материалы дела, нашла выводы суда первой инстанции основанным на достоверных доказательствах. Решение судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга в отношении МКУ «Служба городских кладбищ» оставлено без изменений, жалоба – без удовлетворения.

Как уже неоднократно сообщал «Новый День», к благоустройству парка у горожан давно возникают серьезные вопросы (парк завален мусором, берег застроен коттеджами так, что закрыт доступ к воде). Однако новый директор Артур Зиганшин пока не спешит наводить порядок на вверенной ему территории, решив в первую очередь заняться айдентикой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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