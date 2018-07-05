Мечте губернатора о «Тур де Шарташ» помешают заборы богачей (ФОТО)

Каждое лето в Екатеринбурге становится актуальной проблема доступа к водоемам. Любители отдыхать на Шарташе констатируют: без заборов, возведенных вокруг дач состоятельных уральцев, им было бы куда лучше. Но, несмотря на явные нарушения, ситуация не меняется годами. После публикаций в СМИ начинаются проверки надзорных органов, но потом все сходит на нет. Между тем, согласно Водному кодексу РФ, любой водоем общего пользования имеет береговую полосу, ширина которой составляет от 5 до 20 метров, напоминает «Новый День».

В прошлом году была надежда, что все изменится. Тогда, летом 2017-го, во время губернаторской кампании Евгений Куйвашев пересел на велосипед и прокатился на нем по территории лесопарка у озера. Велопрогулку назвали «Тур де Шарташ», пообещали сделать ее регулярной, но уже вокруг водоема, а прежде ‒ привести в порядок берег и парк.

В частности, в департаменте лесного хозяйства Свердловской области рассказывали, что для обустройства велодорожки, как в мечтах губернатора, придется не только расчистить берега от больных и старых деревьев, но и снести капитальные постройки, нарушающие закон. В том числе – дорогие коттеджи и дачи, мешающие пройти к воде и устроить там велодорожку.

Правда, тогда же в минприроды региона «Новому Дню» поясняли, что «озеро находится на территории города, а вопросы, связанные с капстроениями на береговой линии, рассматривают в мэрии Екатеринбурга». Владельцев недвижимости собирались даже вычислять и вызывать на спецкомиссию в администрацию, но чем закончилась затея, пока неизвестно.

Зато известно, что и сами коттеджи с гаражами, и нелегально построенные пирсы, и высокие заборы до сих пор стоят на своих местах, так что пока заявления о «Тур де Шарташ» и новой жизни лесопарка остаются разговорами.

Екатеринбург, служба информации

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