«Тур де Шарташ»: на проект благоустройства берега выделяют 8 млн рублей

Дирекция лесных парков Свердловской области опубликовала на «Госзакупках» лот стоимостью 8 млн рублей. Речь идет о создании проекта благоустройства прибрежной зоны озера Шарташ. О нем заговорили, напомним, в разгар избирательной кампании в губернаторы Свердловской области – тогда один из кандидатов Евгений Куйвашев неожиданно пристрастился к велосипедам и поучаствовал в велопробеге на Шарташе, после чего было решено проводить в Екатеринбурге «Тур де Шарташ» (по аналогии с «Тур де Франс»), но прежде – благоустроить территорию озера, которая внезапно оказалась замусоренной и не особенно благоволящей для пеших и велосипедных прогулок.

За бюджетные 8 млн рублей победитель конкурса должен будет представить проект, в котором будут проработаны вопросы «доведения существующей дороги до требуемых параметров в соответствии с нормативной документацией», «создания непрерывной сети велосипедных дорожек, позволяющей связать основные территории общего пользования», «создания инфраструктуры в индивидуальном стиле парка», «организации интуитивной навигации», «обеспечения безбарьерной среды», «улучшения экологических характеристик территории» и «внедрения информационных и электронных технологий».

Напомним также, что в конце сентября на Шарташе должны были начаться санитарные вырубки деревьев, обследование территории специалистами минприроды, комитета по экологии Екатеринбурга и так далее.

«Вдоль дорожки будет предусмотрено фонарное освещение, лавочки для отдыхающих, урны и туалеты. С разных сторон лесопарка будут организованы автопарковки, где можно будет оставить свой автомобиль. Въезд автотранспорта на прибрежную территорию будет запрещен. В целях безопасности на протяжении дорожек будет организовано видеонаблюдение. Готовый проект мы планируем получить на руки до конца этого года», – ранее говорил нашему агентству директор департамента лесного хозяйства области Олег Сандаков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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