Директором Шарташского лесопарка стал член совета «Деловой России»

Губернатор Евгений Куйвашев определился с выбором директора Шарташского лесопарка. Им стал член совета «Деловой России» Артур Зиганшин.

Как уже сообщал «Новый День», в последний этап конкурса прошли две персоны, представляющие «Деловую Россию» – кроме Зиганшина, это председатель отделения Леонид Гункевич. Заместитель председателя общественной организации «Стратегия здоровья» и помощник депутата гордумы Екатеринбурга Семен Копьев и заместитель директора спорткомплекса «Юность» Александр Умников отсеялись на предыдущем этапе.

Отбор проводила правительственная комиссия. Изначально изъявляли желание руководить лесопарком 14 человек.

«Это должен быть креативный, прорывной человек, который в условиях существующего законодательства сможет создать из Шарташского лесопарка что-то новое», – ранее говорил «Новому Дню» министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В департаменте информполитики рассказали, что Зиганшин, по его словам, еще несколько лет назад принял решение уйти из управления бизнесом и перейти на работу в органы исполнительной власти, пробовал силы в конкурсе на должность министра инвестиций и развития Свердловской области (но министром, напомним, его не сделали), участвовал в конкурсе «Лидеры России». Контракт с директором Шарташского лесопарка будет заключен на один год.

Екатеринбург, служба информации

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