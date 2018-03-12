В финал конкурса на управление Шарташским парком вышли Гункевич и Зиганшин

Завтра, 13 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решит, кто будет директором Шарташского парка. Он встретится с двумя финалистами открытого конкурса. В финал, как стало известно сегодня, вышли двое – Леонид Гункевич и Артур Зиганшин, оба представителя «Деловой России», только первый председатель отделения, а второй – член совета.

Отсеялись на этом этапе другие два участника конкурса – заместитель председателя общественной организации «Стратегия здоровья» и помощник депутата гордумы Екатеринбурга Семен Копьев и заместитель директора спорткомплекса «Юность» Александр Умников. Отбор, напомним, проводила правительственная комиссия. Изначально изъявляли желание руководить лесопарком 14 человек.

«Это должен быть креативный, прорывной человек, который в условиях существующего законодательства сможет создать из Шарташского лесопарка что-то новое», – ранее говорил «Новому Дню» министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Екатеринбург, служба информации

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