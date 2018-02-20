Кандидаты в директора Шарташского лесопарка предлагают строить элитное жилье, биатлонную трассу и флотилию

Сегодня кандидаты на пост директора Шарташкого лесопарка презентовали перед правительственной комиссией концепции развития территории, после чего рассказали о своих проектах СМИ. Всего кандидатов осталось четверо, но с журналистами согласились встретиться лишь трое. Лидер местной «Деловой России» Леонид Гункевич предложил внедрить на Шарташе смарт-технологии, помощник депутата ЕГД Семен Копьев хочет построить вокруг озера элитный жилой микрорайон и биатлонную трассу, а кандидат Александр Умников, которого называли губернаторским протеже, вообще не рассказал, чем наполнит лесопарк, – он намерен лишь собрать сильную команду. Четвертый же кандидат так и остается инкогнито.

Леонид Гункевич – за смарт-технологии и ночной клуб на озере

Первым представил свой проект развития Шарташского лесопарка председатель Свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. Он рассказал, что на этапе тестирования набрал 90 процентов, вопросы там были несложными для тех, кто разбирается в законодательстве. Что касается устной части конкурса, то Гункевич строил свою концепцию на основе создания в парке «территорий, которые не конфликтуют». Подразумевается, что на Шарташе будут зоны для детей, спортсменов, тусовщиков, но никто не будет друг другу мешать. Кандидат даже предложил установить на самом озере понтоны и поставить на них ночной клуб. Также упор будет делаться на смарт-технологии.

«Я имею в виду доступный вай-фай, разные приложения, которые позволят следить за жизнью парка и быть в курсе событий, всякие ивенты», – пояснил кандидат на должность директора.

Представители правительственной комиссии задавали более практичные вопросы: относительно бесплатных парковок, удобной логистики для транспорта, финансирования. Леонид Гункевич считает, что на развитие Шарташа потребуется 4 миллиарда рублей, деньги предлагают брать и из бюджета, и у бизнеса.

«Это только кажется, что много. На самом деле это всего 4 квартиры в Нью-Йорке на Манхеттене», – отметил лидер местного отделения «Деловой России».

Гункевич считает, что сделать парк «под ключ» можно к 2024 году, а базу заложить уже к концу 2019 года.

Семен Копьев – за «Бухту Квинс» на Шарташе

Вторым кандидатом на пост директора стал заместитель председателя общественной организации «Стратегия здоровья» и помощник депутата гордумы Екатеринбурга Семён Копьев. Он предложил комиссии концепцию «Жизнь в парке», предусматривающую не только развитие самого лесопарка, но и строительство жилого микрорайона малой этажности рядом с охраняемой зоной.

«За основу мы бы взяли концепцию района «Бухта Квинс» (вокруг которого сейчас идут судебные тяжбы, – прим. НД) – невысокие дома, крыши которых не выходят за кроны деревьев. Проект рассчитан на проживание 100 тысяч человек, Шарташ стал бы девятым районом Екатеринбурга», – отметил кандидат на пост директора.

Но жилая застройка должна стать последней из трех этапов развития лесопарка. До этого Семен Копьев предлагает очистить само озеро, а также привести в порядок территорию. Затем в лесопарке предлагается построить несколько разных зон, но основная их тема – спортивная.

«Мы предлагаем построить на Шарташе биатлонную базу мирового уровня и трек для велоспорта, размесить весь спорт высоких достижений в рамках отдельной зоны. Также предлагаем военно-патриотическую зону, туда можно будет перенести «Гонку героев», спортивную зону – туда перенести все легкоатлетические марафоны, которые возмущают некоторых горожан перекрытиями улиц. Сделать зону водных видов спорта, тем более на Шарташе есть уже школа сёрфинга. Предлагаем выделить отдельно археологическую зону, поскольку это уникальный объект», – рассказал о своей презентации Копьев.

По словам кандидата, только на первый этап реализации проекта потребуется 10 миллиардов рублей.

«Точную сумму я вам назвать не смогу, поскольку строительство только одного объекта может обойтись в десятки миллиардов», – добавил Копьев.

Александр Умников – за сбор сильной команды специалистов

Последним из участников конкурса к СМИ вышел самый обсуждаемый участник конкурса на должность директора лесопарка Александр Валентинович Умников, который сегодня занимает должность заместителя директора спорткомплекса «Юность». Умникова в прессе называли чуть ли не основным кандидатом: его жена Евгения Умникова в мэрии долгое время бок о бок работала с Владимиром Тунгусовым, ныне – первым замом губернатора Евгения Куйвашева. И слухмейкеры полагали, что Тунгусов будет продвигать кандидатуру Александра Умникова. Однако сам кандидат на вопрос СМИ заявил, что «этого человека, о котором пишут СМИ, последний раз видел лет 8 назад и о слухах не в курсе».

Что касается презентации проекта развития Шарташского лесопарка, Александр Умников не затрагивал тему наполнения территории в будущем. Он говорил лишь об общих «методах и подходах», которые нужно применять, чтобы Шарташ стал «лучшим парком к востоку от Волги» к 2033 году. Роль директора, в понимании Умникова, сводится лишь к формированию команды настоящих специалистов.

«Я не ландшафтный дизайнер и не специалист по проектированию, чтобы предлагать такие концепции. Я не знаю, в какой цвет лучше красить этот грибок или ту скамейку. О том, что должно появиться в парке, должны говорить специалисты, – заявил кандидат. – Одни должны предоставить проект по экологии, другие по транспорту, третьи по наполнению, и потом все это вместе собирается как слоеный пирог».

Отвечая на вопрос о личных предпочтениях – что бы кандидат хотел видеть на Шарташе? – Умников ответил, что много времени проводит в парке, катается на велосипеде, участвует в майских прогулках, поэтому ему, конечно, не хватает благоустроенности. Не хватает велодорожек, единой системы утилизации отходов, единой стилистики на территориях, которые сегодня арендуют в парке разные бизнесмены.

«Сегодня на одной арендованной базе одна стилистика, идёшь дальше – там другая. Единства нет. Самое сложное будет привести все к единству, но чтобы никто при этом не был обижен», – ответил Умников.

Также Умников рассказал, что участвовать в конкурсе решил, поскольку считает свой опыт и знания полезными. Сколько средств на благоустройство Шарташа нужно потратить, кандидат не ответил, но предложил ориентироваться на 4 миллиарда, о которых говорил губернатор в своем инстаграме.

Кого выберет правительство?

Итоги конкурса будут подведены в течение пяти дней. За это время правительственная комиссия выберет кандидата, который, по мнению областных властей, больше всего подходит на пост директора лесопарка.

«Это должен быть креативный, прорывной человек, который в условиях существующего законодательства сможет создать из Шарташского лесопарка что-то новое», – пояснил журналистам министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, первый этап благоустройства Шарташа уже фактически запущен. 9 февраля в Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту обустройства в Шарташском лесопарке велодорожек. Горожане посетовали на расположение туалетов, пожаловались на рубку деревьев, озадачились платными велопарковками, но проект в итоге одобрили.

Велодорожка протянется примерно на 7,7 км, на участке длиной около трех километров она будет проходить в стороне от пешеходной, чтобы не пришлось вырубать деревья, на остальном протяжении дорожки для велосипедистов и пешеходов будут пролегать рядом. Проект предполагает обустройство детских и спортивных площадок и установку туалетов через каждые два километра. Подрядчик организует входные группы на основных подъездных путях: со стороны Изоплита, улицы Высоцкого, Егоршинского подхода, улицы Отдыха и с Большой Шарташской. Так как центрального водоснабжения на Шарташе нет, будут установлены мобильные пункты с питьевой водой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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