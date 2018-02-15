Во второй тур конкурса на должность главного по Шарташу прошли четверо

Сегодня желающие стать директором Шарташского лесопарка повторно прошли тестирование, на этот раз никаких сбоев не было. Успешно с заданиями справились только четыре человека.

В департаменте информполитики губернатора корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что на этот раз никаких сбоев не было. Участвовали 14 человек, один из кандидатов решил сняться с конкурса. По итогам тестирования во второй тур прошли четверо, их фамилии по-прежнему не разглашаются. 20 февраля они представят свои концепции развития регионального рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесопарка.

Тестирование первый раз проходило 12 февраля, участников разбили на две группы. Однако те, кто сдавал утром, отвечали на вопросы на бумаге – компьютерная программа сбоила. Причем один из участников успел сфотографировать тест. Вторую группу сначала отправили на тестирование, но позже было решено отменить итоги проверки знаний и провести этот этап отбора еще раз.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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