российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2018, 14:02 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Во второй тур конкурса на должность главного по Шарташу прошли четверо

Сегодня желающие стать директором Шарташского лесопарка повторно прошли тестирование, на этот раз никаких сбоев не было. Успешно с заданиями справились только четыре человека.

В департаменте информполитики губернатора корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что на этот раз никаких сбоев не было. Участвовали 14 человек, один из кандидатов решил сняться с конкурса. По итогам тестирования во второй тур прошли четверо, их фамилии по-прежнему не разглашаются. 20 февраля они представят свои концепции развития регионального рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесопарка.

Тестирование первый раз проходило 12 февраля, участников разбили на две группы. Однако те, кто сдавал утром, отвечали на вопросы на бумаге – компьютерная программа сбоила. Причем один из участников успел сфотографировать тест. Вторую группу сначала отправили на тестирование, но позже было решено отменить итоги проверки знаний и провести этот этап отбора еще раз.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

Слух дня: в заксо скоро не досчитаются депутата. «Нашли козла отпущения». / Половина постановлений о проверках бизнеса в Свердловской области оказалась незаконной. / В Екатеринбурге известные драматург и критик вышли на пикет в поддержку Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Результаты тестирования на должность директора Шарташского парка аннулировали

В Екатеринбурге отбор желающих стать директором Шарташского парка начался со сбоев

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров